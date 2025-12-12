ESTADO GRAVE

Estado de saúde de Isabel Veloso preocupa e marido pede orações após notícias delicadas

Influenciadora segue internada na UTI após complicações respiratórias, e marido retorna às pressas ao Paraná

Heider Sacramento

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 08:49

O quadro de saúde de Isabel Veloso voltou a gerar apreensão entre fãs e seguidores. A influenciadora, que trata um linfoma de Hodgkin desde a adolescência, enfrenta um momento delicado após novas complicações clínicas, o que levou o marido, o empresário Lucas Borbas, a tomar uma decisão urgente.

Por meio das redes sociais, Lucas informou que precisou interromper compromissos e retornar imediatamente para Curitiba após receber atualizações médicas preocupantes sobre a esposa. Sem entrar em detalhes, ele pediu orações e agradeceu o apoio que vem recebendo de forma silenciosa, por mensagens, gestos e palavras de carinho.

“Recebi notícias que não foram boas e, por isso, estou voltando. Seguimos com fé, acreditando que Deus está conosco em cada passo”, escreveu ele, destacando que a espiritualidade tem sido um alicerce para a família neste período.

Isabel passou por um transplante de medula em outubro e está internada na UTI desde o fim de novembro, após desenvolver complicações respiratórias graves. Ela chegou a ser intubada por causa de uma pneumonia, apresentou melhora e deixou a terapia intensiva, mas precisou retornar dias depois, o que aumentou a preocupação em torno de sua recuperação.

Em relatos recentes, Lucas também falou sobre o impacto emocional da distância e da rotina sem a esposa, com quem é casado e tem um filho. Ele descreveu momentos de solidão e revelou que planos importantes do casal, como a construção da casa própria, precisaram ser adaptados diante da situação atual.