ESTADO GRAVE

Hospital divulga novo boletim sobre Isabel Veloso, que segue na UTI após pneumonia grave

Influenciadora de 19 anos trata um linfoma de Hodgkin e permanece sob cuidados intensivos em Curitiba

Heider Sacramento

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 11:06

Isabel Veloso segue intubada na UTI e família pede corrente de orações Crédito: Reprodução

O estado de saúde de Isabel Veloso, 19, voltou a mobilizar as redes nesta sexta-feira (5). O Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, onde a influenciadora está internada desde quinta-feira, atualizou o boletim médico e confirmou que a jovem continua na UTI após um quadro de pneumonia grave. Segundo a nota, Isabel permanece em “acompanhamento integral, especializado e ininterrupto”, seguindo todos os protocolos assistenciais após ter passado recentemente por um transplante de medula óssea.

O hospital também reforçou que novas informações serão repassadas diretamente à família, em respeito às normas de confidencialidade. A internação da criadora de conteúdo reacendeu a comoção do público, que acompanha sua luta contra o linfoma de Hodgkin desde os 15 anos.

Enquanto isso, familiares seguem pedindo corrente de fé nas redes. Joelson Veloso, pai da influenciadora, fez uma oração emocionada ao compartilhar o momento com seus seguidores. “Permita, Deus, que Isabel vença. Que sua luz não se apague”, escreveu. Em entrevista recente, ele contou que a filha precisou retornar à UTI após apresentar sangramento no pulmão e piora nos sinais respiratórios.