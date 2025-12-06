Hospital divulga novo boletim sobre Isabel Veloso, que segue na UTI após pneumonia grave

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 11:06
O estado de saúde de Isabel Veloso, 19, voltou a mobilizar as redes nesta sexta-feira (5). O Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, onde a influenciadora está internada desde quinta-feira, atualizou o boletim médico e confirmou que a jovem continua na UTI após um quadro de pneumonia grave. Segundo a nota, Isabel permanece em “acompanhamento integral, especializado e ininterrupto”, seguindo todos os protocolos assistenciais após ter passado recentemente por um transplante de medula óssea.
O hospital também reforçou que novas informações serão repassadas diretamente à família, em respeito às normas de confidencialidade. A internação da criadora de conteúdo reacendeu a comoção do público, que acompanha sua luta contra o linfoma de Hodgkin desde os 15 anos.
Isabel Veloso e o marido, Lucas Borbas
Enquanto isso, familiares seguem pedindo corrente de fé nas redes. Joelson Veloso, pai da influenciadora, fez uma oração emocionada ao compartilhar o momento com seus seguidores. “Permita, Deus, que Isabel vença. Que sua luz não se apague”, escreveu. Em entrevista recente, ele contou que a filha precisou retornar à UTI após apresentar sangramento no pulmão e piora nos sinais respiratórios.
O marido de Isabel, Lucas Borbas, também desabafou sobre o momento delicado e pediu apoio do público. Segundo ele, a jovem foi intubada novamente e só deve ter uma previsão mais clara de evolução após os exames programados para segunda-feira (8). “É difícil… já cansei de chorar”, disse. “Peço, do fundo do meu coração, orações para que ela possa sair dessa e ter uma vida normal. Ela tem um filho, um marido e uma família esperando por ela.”