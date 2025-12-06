TELEVISÃO

Após mais de 10 anos, repórter Giana Mattiazzi deixa a Rede Bahia

Repórter encerra ciclo de mais de uma década na emissora



Heider Sacramento

Felipe Sena

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 09:38

Giana Mattiazzi Crédito: Reprodução | Instagram

A repórter Giana Mattiazzi deixou a Rede Bahia nesta sexta-feira (6), após mais de uma década de atuação na afiliada da Rede Globo no estado. A jornalista, que nasceu no Rio Grande do Sul e vive em Salvador há mais de 20 anos, construiu uma carreira sólida no jornalismo baiano, participando de diversas coberturas importantes ao longo de sua trajetória.

