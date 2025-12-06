Acesse sua conta
Após mais de 10 anos, repórter Giana Mattiazzi deixa a Rede Bahia

Repórter encerra ciclo de mais de uma década na emissora

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 09:38

Crédito: Reprodução | Instagram

A repórter Giana Mattiazzi deixou a Rede Bahia nesta sexta-feira (6), após mais de uma década de atuação na afiliada da Rede Globo no estado. A jornalista, que nasceu no Rio Grande do Sul e vive em Salvador há mais de 20 anos, construiu uma carreira sólida no jornalismo baiano, participando de diversas coberturas importantes ao longo de sua trajetória.

Além de Giana, outros nomes também se desligaram recentemente da emissora. Entre eles estão Roger Sarmento, da TV Santa Cruz em ItabunaJoyce Guirra, da TV São Francisco em Juazeiro, e Adriana Oliveira, que atuou por mais de 25 anos no Bahia Meio Dia e no Jornal da Manhã.

Em outubro, Giana compartilhou nas redes sociais um desabafo sobre ansiedade e noites sem dormir, reforçando a importância do cuidado com a saúde mental. “A ansiedade não vem só quando a gente está triste ou quando acontece algum problema, ela aparece quando a gente menos espera”, afirmou. A jornalista revelou que vem realizando acompanhamento psiquiátrico e sessões de terapia para lidar com a condição, destacando a importância de atenção ao bem-estar emocional na rotina profissional.

