Palacete Tirachapéu apresenta prévia do Réveillon e antecipa experiência sofisticada para convidados no rooftop Pala 7

Convidados conheceram em primeira mão a proposta da virada de ano que promete ser uma das mais exclusivas e elegantes de Salvador

Heider Sacramento

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 07:34

Convidados acompanham apresentação musical no rooftop do Palacete Tirachapéu Crédito: Divulgação

O Palacete Tirachapéu abriu as portas do rooftop Pala 7 nesta sexta-feira, dia 5, para apresentar aos convidados uma prévia do Réveillon que receberá 2026 no coração do Centro Histórico de Salvador. O encontro reuniu jornalistas e influenciadores no edifício centenário da rua Chile, onde todos puderam vivenciar a atmosfera que a casa prepara para a virada: charme, clima festivo e um cenário que mistura história e modernidade.

O evento funcionou como uma verdadeira degustação da experiência que será oferecida na noite de 31 de dezembro. Entre detalhes de ambientação, performances musicais e um atendimento cuidadoso, a prévia deixou claro que o Réveillon do Palacete nasce com a proposta de ser marcante, exclusivo e cheio de personalidade.

Gastronomia em destaque

A grande estrela da noite foi o menu degustação servido no rooftop. Inspirado pela Baía de Todos-Os-Santos e pela cozinha contemporânea, o cardápio trouxe referências diretas ao trabalho dos chefs Claude Troisgros e Preta, responsáveis pela curadoria gastronômica oficial do Réveillon. Texturas, frescor e técnicas apuradas marcaram os pratos apresentados aos convidados.

A trilha sonora ficou por conta do DJ Júlio e do cantor Magary Lord, que integra a programação musical da virada e mostrou ao público um pouco do que levará ao palco em dezembro. O pocket-show de Magary, encerrado com uma surpresa pirotécnica, reforçou o clima festivo que promete acompanhar toda a noite de celebração.

Durante o evento, o Palacete confirmou que a festa ocupará todos os ambientes do casarão, incluindo o rooftop e o Salão dos Fundadores. Além de Magary Lord e Forró do Tico, DJs completarão a programação, criando uma sequência musical pensada para acompanhar todos os momentos, do primeiro brinde à madrugada.

Entre drinks autorais, fotos e conversas animadas, a noite de pré-lançamento mostrou que o Réveillon do Palacete Tirachapéu vai muito além de uma festa. É uma experiência que une gastronomia, música, arte, arquitetura e a energia vibrante da Nova Rua Chile.

Ingressos