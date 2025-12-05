NESTE SÁBADO

Léo Santana estreia ‘Papo com o GG’ e recebe Carlinhos Brown e Tonho Matéria no primeiro episódio

Programa especial da TV Bahia terá quatro edições em dezembro e comemora os 20 anos de carreira do cantor

Heider Sacramento

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 12:15

Léo Santana estreia “Papo com o GG” e recebe Carlinhos Brown e Tonho Matéria Crédito: Divulgação

Léo Santana chega à programação da TV Bahia com um projeto que promete movimentar o mês de dezembro. O “Papo com o GG” estreia neste sábado, dia 6, em um formato que mistura conversa, música e celebração da cultura baiana. A atração, exibida após o “Mosaico Baiano”, marca as duas décadas de carreira do artista e foi gravada em um cenário inspirado nos botecos tradicionais, espaços onde a Bahia se encontra, fala e vibra.

Ao longo dos quatro episódios especiais, Léo recebe convidados que representam diferentes gerações da música baiana. A estreia traz Carlinhos Brown e Tonho Matéria, celebrando o diálogo entre ritmos, histórias e influências culturais. Nos programas seguintes, nomes como Rachel Reis, Majur, Flavinho e O Kanalha também entram na roda de samba e pagodão, em encontros que misturam descontração, afeto e performances exclusivas.

O cantor celebrou o desafio de comandar sua própria atração. “Meu coração está acelerado e ainda assimilando tudo, mas ao mesmo tempo feliz e lisonjeado pelo convite da Rede Bahia. É uma troca de confiança e de responsabilidade. O ‘Papo com GG’ é literalmente gigante. A ideia do programa nada mais é do que o que eu já faço fora das telinhas. Sempre tive esses encontros de amigos, tanto na minha casa quanto na comunidade”, contou. Léo lembrou ainda que o projeto nasceu da energia do PaGGodin, formato em que mescla samba e pagode, suas primeiras influências musicais.

Léo Santana celebra 20 anos de carreira 1 de 9

O programa também aposta em quadros dinâmicos. Em “De Carona com o GG”, Léo Santana circula por Salvador para surpreender fãs, criando momentos espontâneos e cheios de humor. Já a “Surpresa GG” emociona os convidados com imagens simbólicas enviadas por um drone, revisitando memórias marcantes de suas trajetórias.