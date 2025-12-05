Acesse sua conta
Léo Santana estreia ‘Papo com o GG’ e recebe Carlinhos Brown e Tonho Matéria no primeiro episódio

Programa especial da TV Bahia terá quatro edições em dezembro e comemora os 20 anos de carreira do cantor

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 12:15

Léo Santana estreia “Papo com o GG” e recebe Carlinhos Brown e Tonho Matéria Crédito: Divulgação

Léo Santana chega à programação da TV Bahia com um projeto que promete movimentar o mês de dezembro. O “Papo com o GG” estreia neste sábado, dia 6, em um formato que mistura conversa, música e celebração da cultura baiana. A atração, exibida após o “Mosaico Baiano”, marca as duas décadas de carreira do artista e foi gravada em um cenário inspirado nos botecos tradicionais, espaços onde a Bahia se encontra, fala e vibra.

Ao longo dos quatro episódios especiais, Léo recebe convidados que representam diferentes gerações da música baiana. A estreia traz Carlinhos Brown e Tonho Matéria, celebrando o diálogo entre ritmos, histórias e influências culturais. Nos programas seguintes, nomes como Rachel Reis, Majur, Flavinho e O Kanalha também entram na roda de samba e pagodão, em encontros que misturam descontração, afeto e performances exclusivas.

O cantor celebrou o desafio de comandar sua própria atração. “Meu coração está acelerado e ainda assimilando tudo, mas ao mesmo tempo feliz e lisonjeado pelo convite da Rede Bahia. É uma troca de confiança e de responsabilidade. O ‘Papo com GG’ é literalmente gigante. A ideia do programa nada mais é do que o que eu já faço fora das telinhas. Sempre tive esses encontros de amigos, tanto na minha casa quanto na comunidade”, contou. Léo lembrou ainda que o projeto nasceu da energia do PaGGodin, formato em que mescla samba e pagode, suas primeiras influências musicais.

Léo Santana celebra 20 anos de carreira

Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação
Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação
Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação
Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação
Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação
Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação
Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação
Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação
Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação
1 de 9
Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação

O programa também aposta em quadros dinâmicos. Em “De Carona com o GG”, Léo Santana circula por Salvador para surpreender fãs, criando momentos espontâneos e cheios de humor. Já a “Surpresa GG” emociona os convidados com imagens simbólicas enviadas por um drone, revisitando memórias marcantes de suas trajetórias.

Com forte conexão com Salvador, o “Papo com o GG” reforça o papel afetivo da música na vida do público e na identidade da cidade. Para a Rede Bahia, o projeto traduz o espírito da emissora e a potência de Léo como comunicador. “O programa nasceu do desejo de celebrar a força da música baiana e aproximar ainda mais o público da Rede Bahia. Léo Santana era o artista ideal para isso. A atração foi pensada com muito cuidado e traduz a essência da nossa programação”, afirmou o diretor de programação, Alexandre Boyd.

