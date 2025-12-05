Acesse sua conta
Em relato sobre período difícil, Whindersson diz que chegou a questionar sua sexualidade

Humorista contou que, ao receber cuidados de um enfermeiro na clínica, viveu sentimentos inesperados que o fizeram questionar sua identidade

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10:32

Whindersson diz que repensou a própria sexualidade durante internação Crédito: Reprodução

Whindersson Nunes revelou um dos momentos mais sensíveis de sua internação para tratamento de saúde mental. O humorista contou que, durante o período em que ficou na clínica, recebeu cuidados constantes de um enfermeiro e acabou vivendo uma experiência emocional que nunca havia sentido antes. Em tom bem-humorado, ele relembrou ter pensado, pela primeira vez, que talvez estivesse lidando com questões mais profundas de identidade. “Talvez esse seja o meu problema com a minha vida. Eu sou gay!”, disse ao narrar o episódio.

A fala surgiu enquanto ele explicava como a gentileza do profissional o impactou de forma inesperada. Whindersson contou que o carinho diário o levou a observar as próprias reações com mais atenção. “Foi a primeira vez que um homem cuidou de mim daquele jeito. Eu pensei de novo: ‘Eu sou gay, cara’”, brincou, dizendo que o momento o fez repensar conceitos e refletir sobre como o afeto pode surgir em situações de fragilidade.

Whindersson Nunes

Whindersson Nunes por Reprodução/Instagram

Durante o relato, ele também ironizou os estereótipos que envolvem a compreensão da sexualidade. “Se eu for gay eu vou ter que fazer também o que gay faz, né”, disse, reforçando que a confusão fazia parte de um processo interno de autoconhecimento que emergiu em meio à vulnerabilidade. Apesar do tom leve, o humorista destacou que o momento representou uma reflexão verdadeira sobre si mesmo.

Whindersson lembrou ainda que a vida amorosa dele sempre esteve exposta ao público, especialmente durante o casamento com Luísa Sonza, que durou cerca de dois anos. Depois da separação, viveu romances comentados nas redes, mas sem relações oficialmente assumidas. O novo relato reacende conversas sobre saúde mental, afetividade masculina e liberdade de explorar a própria identidade sem julgamentos.

Whindersson Nunes

