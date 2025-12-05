Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (5) prometem atrair sorte

Energia do dia traz viradas rápidas, decisões fortes e intuição afiada

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:41

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade
Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

O dia 5 de dezembro chega carregado de uma energia que não permite ficar parado. A Lua movimenta conversas importantes, abre portas inesperadas e acende uma chama de clareza interior difícil de ignorar. É aquele típico dia em que tudo anda: relações, ideias, emoções e até a vida financeira.

A seguir, veja seu horóscopo do dia e seus números:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Números da sorte: 5, 1, 10
    Mensagem: Você entra no dia com a sensação de que precisa resolver tudo de uma vez e talvez precise mesmo. A energia está afiada e favorece coragem e espontaneidade.

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Números da sorte: 2, 4, 8
    Mensagem: O universo pode mudar seus planos, mas será para melhor. Flexibilidade será sua maior aliada hoje.

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Números da sorte: 3, 7, 11
    Mensagem: A sexta-feira traz diálogos importantes e até a chance de resolver um mal-entendido antigo.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Câncer (21/06 a 21/07)
    Números da sorte: 9, 2, 6
    Mensagem: Sua sensibilidade está alta, mas de forma produtiva. Você lê o ambiente como ninguém.

  • Leão (22/07 a 22/08)
    Números da sorte: 1, 5, 12
    Mensagem: Verdades importantes surgem e te ajudam a entender melhor pessoas e situações.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Números da sorte: 6, 4, 8
    Mensagem: Você começa o dia com foco e organização. Pendências antigas podem ser resolvidas com rapidez.

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Números da sorte: 2, 7, 9
    Mensagem: Equilíbrio será seu maior triunfo hoje.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Números da sorte: 8, 11, 4
    Mensagem: Transformações internas continuam e podem trazer uma revelação emocional.

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Números da sorte: 3, 5, 1
    Mensagem: Dia de movimento, ideias inspiradoras e abertura emocional.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Números da sorte: 10, 4, 7
    Mensagem: Responsabilidade e lucidez marcam o dia.

  • Aquário (21/01 a 19/02)
    Números da sorte: 11, 5, 12
    Mensagem: Ideias surgem rápido, mas nem todas precisam virar projeto.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Números da sorte: 6, 2, 9
    Mensagem: Sua intuição está afiada e te ajuda a perceber coisas que ninguém mais percebe.

Se você pretende fazer uma fezinha, consultar seu mapa ou simplesmente entender os próximos passos, a astrologia aponta quais números podem funcionar como “atalhos energéticos” para cada signo hoje.

