Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (5) prometem atrair sorte

Energia do dia traz viradas rápidas, decisões fortes e intuição afiada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:41

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade

O dia 5 de dezembro chega carregado de uma energia que não permite ficar parado. A Lua movimenta conversas importantes, abre portas inesperadas e acende uma chama de clareza interior difícil de ignorar. É aquele típico dia em que tudo anda: relações, ideias, emoções e até a vida financeira.

A seguir, veja seu horóscopo do dia e seus números:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 5, 1, 10

Mensagem: Você entra no dia com a sensação de que precisa resolver tudo de uma vez e talvez precise mesmo. A energia está afiada e favorece coragem e espontaneidade.



Touro (21/04 a 20/05)

Números da sorte: 2, 4, 8

Mensagem: O universo pode mudar seus planos, mas será para melhor. Flexibilidade será sua maior aliada hoje.



Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 3, 7, 11

Mensagem: A sexta-feira traz diálogos importantes e até a chance de resolver um mal-entendido antigo.



Câncer (21/06 a 21/07)

Números da sorte: 9, 2, 6

Mensagem: Sua sensibilidade está alta, mas de forma produtiva. Você lê o ambiente como ninguém.



Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 1, 5, 12

Mensagem: Verdades importantes surgem e te ajudam a entender melhor pessoas e situações.

Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 6, 4, 8

Mensagem: Você começa o dia com foco e organização. Pendências antigas podem ser resolvidas com rapidez.



Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 2, 7, 9

Mensagem: Equilíbrio será seu maior triunfo hoje.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 8, 11, 4

Mensagem: Transformações internas continuam e podem trazer uma revelação emocional.



Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 3, 5, 1

Mensagem: Dia de movimento, ideias inspiradoras e abertura emocional.



Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 10, 4, 7

Mensagem: Responsabilidade e lucidez marcam o dia.



Aquário (21/01 a 19/02)

Números da sorte: 11, 5, 12

Mensagem: Ideias surgem rápido, mas nem todas precisam virar projeto.



Peixes (20/02 a 20/03)

Números da sorte: 6, 2, 9

Mensagem: Sua intuição está afiada e te ajuda a perceber coisas que ninguém mais percebe.