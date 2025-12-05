Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (5) prometem atrair sorte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:41
O dia 5 de dezembro chega carregado de uma energia que não permite ficar parado. A Lua movimenta conversas importantes, abre portas inesperadas e acende uma chama de clareza interior difícil de ignorar. É aquele típico dia em que tudo anda: relações, ideias, emoções e até a vida financeira.
Se você pretende fazer uma fezinha, consultar seu mapa ou simplesmente entender os próximos passos, a astrologia aponta quais números podem funcionar como “atalhos energéticos” para cada signo hoje.