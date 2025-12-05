Igor Kannário lança EP '#ÉSÓBALANÇO' com nove inéditas e aposta no hit 'No Passinho' para embalar o verão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:19
Igor Kannário abre a temporada de verão com um lançamento que já movimenta os fãs. O cantor disponibiliza nesta sexta-feira, dia 5, o EP “#ÉSÓBALANÇO”, projeto que reúne nove faixas inéditas e destaca a música de trabalho “No Passinho”, composição que vem ganhando força nas redes e nos bairros com a assinatura característica do artista.
Igor Kannário
O lançamento marca um momento especial na trajetória de Kannário, que reforça sua conexão com a estética do pagodão e aposta em uma sonoridade ainda mais fiel às origens do Gueto. Segundo o artista, a construção do EP foi intensa e carregada de empolgação. “Todas as músicas são boas, são comerciais, têm nosso DNA. Estou tão animado que nem tenho dormido direito”, contou ao celebrar o resultado do trabalho.
“#ÉSÓBALANÇO” traz a essência do cantor em faixas que misturam batida forte, identidade cultural e o ritmo acelerado que faz parte do cotidiano baiano. O projeto reafirma a força de Kannário como um dos líderes do gênero e chega para consolidar sua presença em mais uma temporada de destaque. Para o verão, a aposta é clara: colocar o pagodão em evidência e reafirmar o título de Príncipe do Gueto.