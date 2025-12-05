Virginia surpreende Lucas Guedez com presente de R$ 38 mil que precisou ser entregue por guindaste

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 08:44
Virginia Fonseca decidiu apostar no exagero, e no humor, para presentear o melhor amigo, Lucas Guedez. O comentarista do Sabadou mostrou nas redes o momento curioso em que um enorme embrulho precisou ser içado por um guindaste até a janela do apartamento dele. A cena viralizou rapidamente e deixou seguidores intrigados com o conteúdo do pacote.
Surpreso, Lucas registrou a chegada do presente. “Boa tarde, varoas. Estou em choque com esse presente que chegou. Eu não tô acreditando nisso. Que rolê, véi. O que é isso? Um corpo? Um carro?”, brincou o influencer enquanto acompanhava o guindaste posicionando o objeto até seu andar. O tamanho da embalagem chamou atenção de quem passava pela rua e dos vizinhos, que acompanharam tudo das janelas.
Virginia curte passeio em Mangaratiba
Ao abrir o pacote, Lucas descobriu que tinha recebido uma banheira de gelo avaliada em R$ 38.740. A reação veio acompanhada de risadas, surpresa e uma chamada de vídeo com Virginia. “E veio aí! E veio aí, meu amor! Foi perrengue, foi, mas veio aí. Outra coisa que eu tenho pra falar, Virginia, você é sem noção. Você é muito sem noção, meu amor. Eu vou te pegar”, disse ele, mostrando a conversa com a amiga.
O influencer ainda contou que a entrega virou um verdadeiro desafio logístico. A banheira chegou a entrar no elevador de serviço, mas não passou pela porta do apartamento. A solução foi içar o item pela fachada. “Passou no elevador de serviços, mas não passou na porta do meu apartamento. Tipo, faltou isso aqui, ó, para passar e não passou. Aí teve que içar ela. E o que me impressiona mais é ela caber direitinho no único espaço que tinha. Deus é bom! Ele te dá vitória!”, completou.