Virginia surpreende Lucas Guedez com presente de R$ 38 mil que precisou ser entregue por guindaste

Influencer enviou uma banheira de gelo avaliada em quase R$ 40 mil para o melhor amigo, que recebeu o mimo pela janela após o item não caber no elevador

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 08:44

Virginia envia presente de R$ 38 mil e faz banheira subir por guindaste até a janela Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca decidiu apostar no exagero, e no humor, para presentear o melhor amigo, Lucas Guedez. O comentarista do Sabadou mostrou nas redes o momento curioso em que um enorme embrulho precisou ser içado por um guindaste até a janela do apartamento dele. A cena viralizou rapidamente e deixou seguidores intrigados com o conteúdo do pacote.

Banheira de gelo gigante não passa na porta e entrega vira show inesperado Crédito: Reprodução

Surpreso, Lucas registrou a chegada do presente. “Boa tarde, varoas. Estou em choque com esse presente que chegou. Eu não tô acreditando nisso. Que rolê, véi. O que é isso? Um corpo? Um carro?”, brincou o influencer enquanto acompanhava o guindaste posicionando o objeto até seu andar. O tamanho da embalagem chamou atenção de quem passava pela rua e dos vizinhos, que acompanharam tudo das janelas.

Ao abrir o pacote, Lucas descobriu que tinha recebido uma banheira de gelo avaliada em R$ 38.740. A reação veio acompanhada de risadas, surpresa e uma chamada de vídeo com Virginia. “E veio aí! E veio aí, meu amor! Foi perrengue, foi, mas veio aí. Outra coisa que eu tenho pra falar, Virginia, você é sem noção. Você é muito sem noção, meu amor. Eu vou te pegar”, disse ele, mostrando a conversa com a amiga.

