POLÊMICA

Viúva de baixista do Raimundos afirma que banda suspendeu repasses após morte e denuncia manobra financeira

Adriana Toscano afirma que a banda deixou de cumprir cláusulas contratuais que garantiriam pagamentos à família

Heider Sacramento

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 08:17

Viúva de Canisso acusa Raimundos de interromper pagamentos após morte do baixista Crédito: Reprodução

Adriana Toscano, viúva de Canisso, acusa o Raimundos de interromper repasses que, segundo ela, deveriam continuar sendo feitos à família após a morte do baixista em 2023. Em entrevista recente, Adriana contou que existia um contrato entre os integrantes prevendo que os herdeiros assumiriam a participação do músico nos lucros da banda, algo que, na sua visão, deixou de ser cumprido.

Segundo a viúva, os problemas começaram anos antes da morte do artista, quando Digão decidiu entregar a administração do grupo a Denis Porto, seu empresário na carreira solo. A troca, que ocorreu ainda em 2008, teria sido criticada por Canisso, que temia um choque de prioridades e afirmou não concordar com a condução da gestão.

Após o falecimento do baixista, Adriana afirma que o cenário mudou completamente. Ela relata que, inicialmente, ouviu de Digão que o acordo seria mantido, mas que cerca de um ano depois os pagamentos foram suspensos sem aviso formal. A viúva apresentou uma cópia do contrato que, segundo ela, embasaria as cobranças. O documento prevê que os herdeiros devem integrar a sociedade até a conclusão da partilha e que o inventariante representa o músico nesse período.

Adriana afirma que a banda teria criado um novo CNPJ, o que, segundo sua versão, permitiu que os repasses referentes aos shows fossem interrompidos. Já os valores relacionados a direitos autorais e gravadoras continuariam sendo pagos normalmente. Ela relata que não houve diálogo por parte da atual gestão. “O Digão e o Denis não avisaram nada, não falaram nada. Poderiam ter me ligado e falado para a gente ao menos fazer um acordo. Não teve nada disso. Teve um silêncio, e eu ficava sabendo das coisas pelo meu advogado, que descobria”.