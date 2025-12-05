Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Viúva de baixista do Raimundos afirma que banda suspendeu repasses após morte e denuncia manobra financeira

Adriana Toscano afirma que a banda deixou de cumprir cláusulas contratuais que garantiriam pagamentos à família

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 08:17

Viúva de Canisso acusa Raimundos de interromper pagamentos após morte do baixista
Viúva de Canisso acusa Raimundos de interromper pagamentos após morte do baixista Crédito: Reprodução

Adriana Toscano, viúva de Canisso, acusa o Raimundos de interromper repasses que, segundo ela, deveriam continuar sendo feitos à família após a morte do baixista em 2023. Em entrevista recente, Adriana contou que existia um contrato entre os integrantes prevendo que os herdeiros assumiriam a participação do músico nos lucros da banda, algo que, na sua visão, deixou de ser cumprido.

Segundo a viúva, os problemas começaram anos antes da morte do artista, quando Digão decidiu entregar a administração do grupo a Denis Porto, seu empresário na carreira solo. A troca, que ocorreu ainda em 2008, teria sido criticada por Canisso, que temia um choque de prioridades e afirmou não concordar com a condução da gestão.

Adriana e Canisso

Adriana e Canisso por Reprodução
Canisso do Raimundos por Reprodução
Digão do Raimundos por Reprodução
Canisso do Raimundos por Reprodução
1 de 4
Adriana e Canisso por Reprodução

Após o falecimento do baixista, Adriana afirma que o cenário mudou completamente. Ela relata que, inicialmente, ouviu de Digão que o acordo seria mantido, mas que cerca de um ano depois os pagamentos foram suspensos sem aviso formal. A viúva apresentou uma cópia do contrato que, segundo ela, embasaria as cobranças. O documento prevê que os herdeiros devem integrar a sociedade até a conclusão da partilha e que o inventariante representa o músico nesse período.

Leia mais

Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb relata violência psicológica em vídeo do Ministério Público

Isabel Veloso é intubada novamente após agravamento de pneumonia e marido pede corrente de orações

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Adriana afirma que a banda teria criado um novo CNPJ, o que, segundo sua versão, permitiu que os repasses referentes aos shows fossem interrompidos. Já os valores relacionados a direitos autorais e gravadoras continuariam sendo pagos normalmente. Ela relata que não houve diálogo por parte da atual gestão. “O Digão e o Denis não avisaram nada, não falaram nada. Poderiam ter me ligado e falado para a gente ao menos fazer um acordo. Não teve nada disso. Teve um silêncio, e eu ficava sabendo das coisas pelo meu advogado, que descobria”.

A viúva diz ainda que sua queixa não é com o Raimundos como banda, mas com a condução adotada pelo vocalista e seu empresário. Segundo ela, a decisão teria ignorado o acordo original firmado com Canisso, que permaneceu no grupo por décadas.

Leia mais

Imagem - Como é a mansão de Ana Hickmann avaliada em R$ 40 milhões com elevador, sala enorme e estrutura de resort

Como é a mansão de Ana Hickmann avaliada em R$ 40 milhões com elevador, sala enorme e estrutura de resort

Imagem - Vilã do BBB 10 e queridinha nas redes, Lia Khey deve integrar elenco de veteranos do BBB 26, diz colunista

Vilã do BBB 10 e queridinha nas redes, Lia Khey deve integrar elenco de veteranos do BBB 26, diz colunista

Imagem - Tarot desta sexta (5 de dezembro) aponta ganhos inesperados e prosperidade para os signos

Tarot desta sexta (5 de dezembro) aponta ganhos inesperados e prosperidade para os signos

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo

Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo
Imagem - Virginia surpreende Lucas Guedez com presente de R$ 38 mil que precisou ser entregue por guindaste

Virginia surpreende Lucas Guedez com presente de R$ 38 mil que precisou ser entregue por guindaste
Imagem - Zerou a conta? Campeões do BBB que perderam o prêmio e tiveram de recomeçar fora do reality

Zerou a conta? Campeões do BBB que perderam o prêmio e tiveram de recomeçar fora do reality

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)
01

Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
02

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
03

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
04

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort