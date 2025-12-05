Acesse sua conta
Tarot desta sexta (5 de dezembro) aponta ganhos inesperados e prosperidade para os signos

Arcano A Roda da Fortuna movimenta a sexta-feira (5) e promete sorte, oportunidades financeiras e viradas positivas para todos os signos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A sexta (5) chega impulsionada pela energia dinâmica da Roda da Fortuna, carta que abre caminhos, acelera processos e aponta para ganhos inesperados. Para todos os signos, o dia favorece oportunidades de trabalho, dinheiro entrando, acordos promissores e reviravoltas que beneficiam o progresso material.

Áries encontra chances de crescimento; Touro recebe notícias financeiras positivas; Gêmeos vive uma resolução rápida envolvendo dinheiro; Câncer atrai oportunidades extras; Leão tem retorno de algo que estava parado; Virgem vê seus esforços finalmente dando resultado.

Libra se surpreende com ganhos ou desbloqueios; Escorpião tem favorecimento em decisões profissionais; Sagitário recebe propostas interessantes; Capricórnio vê portas importantes se abrindo; Aquário tem ideias lucrativas; Peixes descobre novas oportunidades de renda.

Tags:

Signos Tarot Astrologia

