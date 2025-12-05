Tarot desta sexta (5 de dezembro) aponta ganhos inesperados e prosperidade para os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 05:00
A sexta (5) chega impulsionada pela energia dinâmica da Roda da Fortuna, carta que abre caminhos, acelera processos e aponta para ganhos inesperados. Para todos os signos, o dia favorece oportunidades de trabalho, dinheiro entrando, acordos promissores e reviravoltas que beneficiam o progresso material.
Áries encontra chances de crescimento; Touro recebe notícias financeiras positivas; Gêmeos vive uma resolução rápida envolvendo dinheiro; Câncer atrai oportunidades extras; Leão tem retorno de algo que estava parado; Virgem vê seus esforços finalmente dando resultado.
Tarot
Libra se surpreende com ganhos ou desbloqueios; Escorpião tem favorecimento em decisões profissionais; Sagitário recebe propostas interessantes; Capricórnio vê portas importantes se abrindo; Aquário tem ideias lucrativas; Peixes descobre novas oportunidades de renda.