Vilã do BBB 10 e queridinha nas redes, Lia Khey deve integrar elenco de veteranos do BBB 26, diz colunista

Uma das figuras mais lembradas do BBB 10, Lia foi procurada pela produção e está em negociação para voltar ao reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 12:35

Lia Khey negocia retorno e pode agitar o BBB 26
Lia Khey negocia retorno e pode agitar o BBB 26 Crédito: Mauricio Fidalgo/TV Globo

Lia Khey, que marcou o público na décima edição do Big Brother Brasil, entrou na lista de ex-participantes que a Globo deseja trazer de volta ao confinamento. A produção sondou a atriz para avaliar sua disponibilidade e as conversas iniciais evoluíram positivamente, o que coloca Lia entre os nomes mais cotados para integrar o grupo de veteranos do BBB 26. A informação foi divulgada pelo colunista da Folha de S. Paulo, Gabriel Vaquer.

A ex-sister ficou conhecida pelo temperamento forte dentro do BBB 10, temporada que muitos fãs consideram uma das mais emblemáticas da história. Ao lado de Marcelo Dourado, que venceu a edição, ela protagonizou confrontos que ainda circulam nas redes. Entre os momentos mais lembrados está a discussão com Anamara Barreira, quando defendeu o aliado dentro da casa. Lia chegou perto da final e deixou o jogo no penúltimo Paredão da temporada.

A movimentação da emissora é parte de um plano maior. A ideia do BBB 26 é trazer de volta alguns nomes marcantes da fase comandada por Pedro Bial, período que consolidou o reality no país. A seleção, porém, foca em figuras que ainda permanecem vivas na memória do público. Ex-BBBs de edições muito antigas e participantes que já tiveram uma nova chance não fazem parte dos planos.

O próximo ano também reserva mudanças drásticas na estrutura do programa. O BBB 26 começa com cinco casas de vidro espalhadas pelo Brasil, cada uma enviando um participante para a edição principal por meio de votação popular. Pela primeira vez, o público poderá substituir qualquer jogador que não esteja agradando, escolhendo um novo participante que sairá de um espaço extra, descrito como um laboratório de convivência, onde candidatos viverão provas duras e pouca regalia para mostrar ao público que merecem a vaga.

Esses novos participantes precisarão conquistar a atenção do público desde o início, já que todo o processo de escolha será aberto e decisivo. A Globo afirma que o objetivo é renovar as dinâmicas internas e oferecer ao público maior poder sobre o jogo. A edição ainda terá três Big Fones e a audiência decidirá qual deles tocará e qual mensagem será transmitida.

O BBB 26 estreia em janeiro do próximo ano com apresentação de Tadeu Schmidt e promete transformar a forma como o reality se desenrola desde a primeira semana.

