Policial militar é morta em troca de tiros com o marido, que também é PM

A discussão entre o casal começou dentro do carro e culminou em tiroteio

  • Carol Neves

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 08:39

Larissa Gomes da Silva foi morta em troca de tiros com o marido
Crédito: Reprodução

A Polícia Militar do Ceará investiga a troca de tiros entre dois agentes da corporação que terminou com a morte da soldado Larissa Gomes da Silva, em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. O marido dela, o também policial Joaquim Filho, permanece hospitalizado e sob escolta, com quadro de saúde estável.

De acordo com a PM, os dois foram levados inicialmente à UPA do Eusébio. Foi lá que os médicos confirmaram a morte da agente. O homem, atingido na região da artéria femoral, acabou transferido para o Instituto Dr. José Frota, na capital, onde foi estabilizado.

PM foi morta em troca de tiros com marido policial

Informações divulgadas pela TV Verdes Mares apontam que o policial, lotado em Caucaia, havia ido buscar a esposa no município vizinho, onde ela trabalhava. A discussão entre o casal começou dentro do carro e evoluiu para disparos dos dois lados. A soldado foi atingida no abdômen e no tórax.

A corporação informou ainda que as duas armas usadas pelos policiais foram recolhidas e encaminhadas, junto com demais elementos da ocorrência, para a Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar e Disciplina (CPJM), responsável pelo procedimento.

Larissa deixa três filhos. Não há informações sobre o enterro. 

Ceará

