Vídeo: aplicativo notifica pênalti perdido pelo Bahia antes da cobrança e intriga torcedores

"Eu vim do futuro", brincou 365Scores nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10:44

Willian José e Lucho Rodríguez são os artilheiros do Bahia na temporada, ambos com 10 gols
Willian José perdeu pênalti ontem Crédito: Letícia Martins/EC Bahia/Arquivo

Um episódio curioso chamou atenção na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira (3), durante o duelo entre Bahia e Sport, vencido por 2 a 0 pelo Tricolor. Torcedores receberam notificação com um aviso de “pênalti perdido” antes mesmo de a cobrança acontecer.

O caso ganhou repercussão após um torcedor publicar o vídeo mostrando a notificação que surgiu em seu smartwatch no instante em que Willian José ainda ajeitava a bola para bater o pênalti. Minutos depois, o atacante realmente falhou na cobrança.

Nas redes sociais, o vídeo que mostra a cena viralizou e outros torcedores relataram ter recebido o aviso de pênalti perdido antes da hora. O aplicativo 365 Score, que pelo design é o exibido no vídeo, brincou com torcedores nos comentários da publicação. "Eu vim do futuro".  

Também nos comentários, outros torcedores tentavam explicar o que aconteceu, lembrando que às vezes o app dispara uma informação antes da hora e precisa se corrigir depois. Nesse caso, porém, William José acabou de fato perdendo o pênalti - e uma segunda notificação foi enviada confirmando a informação. "O app anunciou o penal perdido DUAS VEZES kkkk. A primeira foi o erro, a segunda foi o acerto do app com o jogador perdendo o penal".

