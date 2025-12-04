Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Torcida do Vitória esgota ingressos para jogo decisivo no Barradão

Time enfrenta São Paulo precisando vencer para ter chances de ficar na Série A

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:30

Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A procura intensa da torcida rubro-negra esgotou rapidamente os ingressos de arquibancada para o confronto deste domingo (7) no Barradão, contra o São Paulo. O Vitória comunicou nas redes sociais que não há mais entradas disponíveis para o setor popular, reservado aos seus torcedores, no jogo que pode definir o futuro do clube no Campeonato Brasileiro.

Restam somente poucos bilhetes para as cadeiras destinadas à torcida mandante e para a área reservada aos visitantes. Na prática, o estádio caminha para receber um público máximo na partida marcada para as 16h, contra o São Paulo, pela 38ª rodada.

O clima de decisão se intensificou após a derrota por 4 a 0 para o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, 3, que recolocou o Vitória na zona de rebaixamento. Sob comando de Jair Ventura, o time aparece em 17º lugar, com 42 pontos e 65% de probabilidade de queda, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para escapar, precisa vencer e ainda contar com tropeços de Santos, Fortaleza ou Ceará.

Veja imagens de Vitória e Bragantino

Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 6
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Tags:

Vitória Barradão

Mais recentes

Imagem - Briga por mulher causa racha entre jogadores do Flamengo

Briga por mulher causa racha entre jogadores do Flamengo
Imagem - Filho de jogador do Flamengo revela ser torcedor do Fluminense ao vivo: 'Corta, corta'

Filho de jogador do Flamengo revela ser torcedor do Fluminense ao vivo: 'Corta, corta'
Imagem - 'Quem perde um filho não é homofóbico', diz Abel Braga após fala sobre camisa rosa

'Quem perde um filho não é homofóbico', diz Abel Braga após fala sobre camisa rosa

MAIS LIDAS

Imagem - Baiano acerta aposta e fatura R$ 4,6 milhões na Lotomania; confira resultado
01

Baiano acerta aposta e fatura R$ 4,6 milhões na Lotomania; confira resultado

Imagem - 3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)
02

3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)

Imagem - Virada para 2026 promete mudanças profundas para cinco signos; veja quem entra no ano com transformação garantida
03

Virada para 2026 promete mudanças profundas para cinco signos; veja quem entra no ano com transformação garantida

Imagem - Após fim do casamento, Ivete Sangalo comenta post de Daniel Cady
04

Após fim do casamento, Ivete Sangalo comenta post de Daniel Cady