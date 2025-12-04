Torcida do Vitória esgota ingressos para jogo decisivo no Barradão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:30
A procura intensa da torcida rubro-negra esgotou rapidamente os ingressos de arquibancada para o confronto deste domingo (7) no Barradão, contra o São Paulo. O Vitória comunicou nas redes sociais que não há mais entradas disponíveis para o setor popular, reservado aos seus torcedores, no jogo que pode definir o futuro do clube no Campeonato Brasileiro.
Restam somente poucos bilhetes para as cadeiras destinadas à torcida mandante e para a área reservada aos visitantes. Na prática, o estádio caminha para receber um público máximo na partida marcada para as 16h, contra o São Paulo, pela 38ª rodada.
O clima de decisão se intensificou após a derrota por 4 a 0 para o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, 3, que recolocou o Vitória na zona de rebaixamento. Sob comando de Jair Ventura, o time aparece em 17º lugar, com 42 pontos e 65% de probabilidade de queda, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para escapar, precisa vencer e ainda contar com tropeços de Santos, Fortaleza ou Ceará.
