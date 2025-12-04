ASSISTA

Filho de jogador do Flamengo revela ser torcedor do Fluminense ao vivo: 'Corta, corta'

Cena divertida na entrevista do zagueiro campeão repercute enquanto rubro-negros celebram título

Carol Neves

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 08:20

'Corta, corta', brincou Danilo Crédito: Reprodução

A comemoração do título brasileiro do Flamengo rendeu um momento inesperado e bem-humorado. Durante uma entrevista ao vivo na geTV, logo após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará no Maracanã, o zagueiro Danilo viu o filho mais novo, João, roubar a cena ao anunciar que torce para o principal rival do pai.

A situação aconteceu quando a repórter Sofia Miranda, acompanhada do ex-jogador André Balada, conversava com o defensor rubro-negro. Ao perguntar o nome das crianças, Danilo respondeu com naturalidade: “João. O outro ali é o Felipe”. Antes mesmo de a conversa seguir, o garoto se apressou em completar: “Mas eu sou Fluminense”.

Surpreso e rindo, o pai tentou contornar o momento: “Ôooo... corta, corta, corta (risos). Mas eu te amo, te amo”, disse, enquanto tentava tampar a boca do filho.

O episódio viralizou em meio ao noticiário sobre a campanha do Flamengo, que confirmou o título do Brasileirão de 2025 após vencer o Ceará. O gol de Samuel Lino definiu a partida decisiva e consolidou uma semana histórica: apenas quatro dias antes, o clube havia levantado também a Libertadores, com Danilo sendo apontado como herói da final por marcar o gol decisivo.