Após goleada, veja as contas do Vitória para evitar rebaixamento no Barradão

Rubro-negro chega à última rodada com possibilidade de cair

Carol Neves

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 07:48

Erick em Bragantino x Vitória Crédito: Victor Ferreira / EC Vitória

Às vésperas da última rodada do Brasileirão, o Vitória aparece no centro da matemática que envolve o destino de seis clubes ameaçados. Goleado pelo Bragantino ontem, o rubro-negro baiano voltou ao Z4 e agora precisa fazer contas e não depende mais apenas de si mesmo para garantir a permanência na elite do futebol. É o retrato de uma disputa que segue aberta mesmo com a parte de cima já definida - Flamengo campeão em confronto direto com o Palmeiras, e sete equipes classificadas para a Libertadores.

Vitória

No caso do Leão baiano, a conta é objetiva e dura: só vencer mantém o clube vivo, mas essa vitória precisa vir acompanhada de pelo menos um tropeço entre Santos, Ceará ou Fortaleza, únicos que podem ser ultrapassados pelos rubro-negros na rodada final. Se esses resultados não vierem, o rebaixamento para 2026 se confirma diante da torcida.

Internacional

Entre os ameaçados, o Inter é quem chega mais pressionado: 18º colocado, com 41 pontos. A equipe de Abel Braga recebe o Red Bull Bragantino no Beira-Rio e cai tanto com derrota quanto com empate. A única forma de sobreviver é vencer e torcer para que pelo menos dois entre Vitória, Fortaleza e Ceará não pontuem. Alcançar o Santos ainda é possível, mas o saldo de gols - hoje -15 contra -8 - torna essa via quase inalcançável.

Fortaleza

Logo acima do Vitória está o Fortaleza, com 43 pontos e embalado por quatro vitórias seguidas. Contra o Botafogo, no Rio, uma vitória simples basta. Com empate, o Laion depende de tropeços de dois entre Vitória, Inter e Ceará. Se perder, a conta é a mesma: dois adversários precisam falhar, sendo que o Internacional obrigatoriamente teria de ser derrotado, e o Vitória só pode empatar para não ultrapassar no saldo.

Ceará

Também com 43 pontos, o Ceará leva vantagem sobre o rival no saldo: -4 contra -13. O último duelo da temporada será contra o Palmeiras, no Castelão. Uma vitória assegura a permanência. Empatar ainda deixa o Vozão em condição favorável, desde que apenas um entre Fortaleza, Vitória e Inter termine à sua frente. Em caso de derrota, o time precisa torcer para que dois desses rivais não alcancem sua pontuação.

Santos

Com duas vitórias seguidas, o Santos respira um pouco melhor: 42 pontos, em 14º. Na Vila Belmiro, enfrenta um Cruzeiro que deve preservar força máxima pensando na Copa do Brasil. Se vencer, permanece na elite sem depender de ninguém. Um empate tira o Inter da disputa, restando torcer para que Fortaleza, Ceará ou Vitória não vençam - os baianos ainda teriam de tirar um saldo de dez gols. Em caso de derrota, o Santos precisará de tropeços de dois adversários: o Ceará obrigatoriamente teria de perder, enquanto Fortaleza, Vitória e Inter teriam de ganhar.

