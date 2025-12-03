Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Confira os gols de Red Bull Bragantino 4x0 Vitória

Eduardo Sasha (duas vezes), Lucas Barbosa e Jhon Jhon fizeram os gols do Massa Bruta

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 22:35

Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vindo de cinco jogos sem perder e com apenas um gol sofrido, o Leão tinha condições de garantir, ou ao menos encaminhar, a permanência na Série A na noite desta quarta-feira (3). No entanto, com uma atuação apática, o Leão foi atropelado por 4x0 pelo Bragantino, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em jogo atrasado da 34ª rodada, frustrando as expectativas dos torcedores rubro-negros e se complicando na luta contra o rebaixamento.

O jogo já começou de forma catastrófica, com o Bragantino abrindo 2x0, ambos os gols marcados por Eduardo Sasha logo aos sete minutos. Incapaz de reagir e completamente entregue em campo, o Rubro-negro ainda sofreu mais dois na etapa final. Logo após a volta do intervalo, Lucas Barbosa marcou o terceiro, e aos 19 minutos, Jhon Jhon deu números finais à partida.

Veja imagens de Vitória e Bragantino

Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 6
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Com o resultado, o Vitória permanece com 42 pontos, mas caiu duas posições e agora ocupa a 17ª colocação. A queda se deve aos triunfos do Fortaleza sobre o Corinthians, que levou a equipe cearense aos 43 pontos, e do Santos contra o Juventude, que levou o Peixe aos 44 pontos. A situação só não é pior por conta da derrota momentânea do Internacional diante do São Paulo, que mantém o Colorado com 41 pontos, na 18ª posição.

Leia mais

Imagem - Osvaldo lamenta goleada para o Bragantino, mas mantém fé na permanência: 'Vitória é para quem acredita'

Osvaldo lamenta goleada para o Bragantino, mas mantém fé na permanência: 'Vitória é para quem acredita'

Imagem - Vitória é goleado pelo Bragantino, retorna ao Z-4 e se complica para a rodada final

Vitória é goleado pelo Bragantino, retorna ao Z-4 e se complica para a rodada final

Imagem - Vitória enfrenta o Red Bull Bragantino em jogo que pode sacramentar a permanência

Vitória enfrenta o Red Bull Bragantino em jogo que pode sacramentar a permanência

Agora, o Vitória chega à última rodada sem depender apenas de suas próprias forças para escapar do rebaixamento. Além de precisar vencer o São Paulo neste domingo (3), às 16h, no Barradão, o time precisa torcer pelo tropeço de ao menos um entre Fortaleza, que visita o Botafogo, Santos, que recebe o Cruzeiro, e Ceará, que recebe o Palmeiras.

Confira os melhores momentos da partida entre Red Bull Bragantino x Vitória

Mais recentes

Imagem - VÍDEO: Confira os gols de Bahia 2x0 Sport

VÍDEO: Confira os gols de Bahia 2x0 Sport
Imagem - Após gol marcado, Luciano Juba celebra triunfo do Bahia: 'A gente precisava muito'

Após gol marcado, Luciano Juba celebra triunfo do Bahia: 'A gente precisava muito'
Imagem - Osvaldo lamenta goleada para o Bragantino, mas mantém fé na permanência: 'Vitória é para quem acredita'

Osvaldo lamenta goleada para o Bragantino, mas mantém fé na permanência: 'Vitória é para quem acredita'

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotomania 2857, desta quarta-feira (3)
01

Resultado da Lotomania 2857, desta quarta-feira (3)

Imagem - Touro, Virgem, Libra e Aquário recebem uma resposta importante do universo hoje (3 de dezembro)
02

Touro, Virgem, Libra e Aquário recebem uma resposta importante do universo hoje (3 de dezembro)

Imagem - 3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)
03

3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)

Imagem - Homem morre ao ser atingido por barra de supino durante exercício em academia
04

Homem morre ao ser atingido por barra de supino durante exercício em academia