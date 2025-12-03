VÍDEO: Confira os gols de Red Bull Bragantino 4x0 Vitória

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 22:35
Vindo de cinco jogos sem perder e com apenas um gol sofrido, o Leão tinha condições de garantir, ou ao menos encaminhar, a permanência na Série A na noite desta quarta-feira (3). No entanto, com uma atuação apática, o Leão foi atropelado por 4x0 pelo Bragantino, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em jogo atrasado da 34ª rodada, frustrando as expectativas dos torcedores rubro-negros e se complicando na luta contra o rebaixamento.
O jogo já começou de forma catastrófica, com o Bragantino abrindo 2x0, ambos os gols marcados por Eduardo Sasha logo aos sete minutos. Incapaz de reagir e completamente entregue em campo, o Rubro-negro ainda sofreu mais dois na etapa final. Logo após a volta do intervalo, Lucas Barbosa marcou o terceiro, e aos 19 minutos, Jhon Jhon deu números finais à partida.
Com o resultado, o Vitória permanece com 42 pontos, mas caiu duas posições e agora ocupa a 17ª colocação. A queda se deve aos triunfos do Fortaleza sobre o Corinthians, que levou a equipe cearense aos 43 pontos, e do Santos contra o Juventude, que levou o Peixe aos 44 pontos. A situação só não é pior por conta da derrota momentânea do Internacional diante do São Paulo, que mantém o Colorado com 41 pontos, na 18ª posição.
Agora, o Vitória chega à última rodada sem depender apenas de suas próprias forças para escapar do rebaixamento. Além de precisar vencer o São Paulo neste domingo (3), às 16h, no Barradão, o time precisa torcer pelo tropeço de ao menos um entre Fortaleza, que visita o Botafogo, Santos, que recebe o Cruzeiro, e Ceará, que recebe o Palmeiras.