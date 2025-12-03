Acesse sua conta
Vitória enfrenta o Red Bull Bragantino em jogo que pode sacramentar a permanência

Confronto contra os paulistas ocorre nesta quarta-feira (3), a partir das 19h

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 05:00

Vitória x Red Bull Bragantino no primeiro turno
Vitória x Red Bull Bragantino no primeiro turno Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória contou com a lotação máxima do Barradão para vencer o Mirassol dentro de casa e sair na frente na briga contra o rebaixamento. O feito, no entanto, ainda não foi suficiente para deixar o Leão confortável na tabela. Para encaminhar – ou até confirmar – a permanência na primeira divisão, os rubro-negros viajam ao interior de São Paulo para enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (3). A partida, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa a partir das 19h no estádio Cícero de Souza Marques.

Atualmente ocupando a 15ª posição, com 42 pontos conquistados, só a vitória interessa ao Leão. O resultado positivo levaria o rubro-negro aos 45, pontuação comumente relacionada à permanência. De acordo com cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação atual do clube tem 94% de probabilidade de queda, enquanto os 45 pontos tem apenas 2%. No entanto, para zerar as chances de rebaixamento antes da última rodada, o clube precisa que ao menos dois times entre Internacional, Santos e Fortaleza tropecem no meio de semana.

Para o confronto da vez, o técnico Jair Ventura só não sabe se vai poder contar com o zagueiro Edu, que deixou o jogo diante do Mirassol ainda no primeiro tempo após voltar a sentir uma lesão muscular. A tendência, no entanto, é de que o defensor não jogue mais em 2025. Com a ausência do jogador, Zé Marcos é o principal nome para retomar a titularidade, enquanto Neris corre por fora. Em contrapartida, o centroavante Carlinhos volta a ser opção.

O restante da equipe será definida de acordo com as características do adversário, apesar da tendência de manutenção do esquema com três zagueiros. O comandante rubro-negro, inclusive, explicou que a plataforma melhora outros jogadores.

“Com três zagueiros você potencializa os atletas, sempre tem cobertura. Linha de quatro tem que ter muito mais equilíbrio. E isso potencializa os jogadores de amplitude quando está com a bola. Para o lateral é maravilhoso, ele ataca como ala. Já tivemos gols de Ramon cruzando para Cáceres. Se os jogadores tivessem mais características de jogar por dentro, a saída de três de repente poderia ser com um lateral, ou um lateral poderia jogar como médio”.

Considerando toda a história do Bragantino, 22 jogos foram disputados entre as duas instituições, com 10 triunfos para cada lado e dois empates. Nove partidas foram travadas no estado de São Paulo, com vantagem para o clube paulista. O Leão perdeu cinco vezes, empatou duas e venceu apenas em duas oportunidades. A última delas aconteceu em 1996, quando Agnaldo Capacete marcou o único gol rubro-negro na partida.

Conhecido pela Toca do Leão, o técnico Vagner Mancini vai contar com o retorno do meia Bruno Praxedes, que cumpriu suspensão na última rodada, para enfrentar o Vitória. Em contrapartida, são cinco desfalques para a partida.

Fabinho (lesão no ligamento colateral medial do joelho direito), Guzmán Rodríguez (lesão no ligamento cruzado anterior – LCA – do joelho esquerdo), Bruno Gonçalves (lesão no tendão do calcâneo direito), Eric Ramires (lesão muscular na coxa direita) e Agustin Sant’Anna (lesão muscular na coxa direita) estão no Departamento Médico.

