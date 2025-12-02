Com desfalque na zaga, Vitória finaliza preparação para decisão contra o Bragantino

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:14
O Vitória encerrou, na manhã desta terça-feira (2), a preparação para o duelo contra o Palmeiras, marcado para esta quarta (3), às 19h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após as atividades no CT Manoel Pontes Tanajura, no início da tarde, a delegação rubro-negra embarcou para São Paulo com o apoio da torcida Colossal, que realizou o último “Aeronêgo” do ano.
A equipe comandada por Jair Ventura teve apenas dois dias de treino após a vitória sobre o Mirassol para se preparar para o confronto. No trabalho final antes da partida, Jair focou em bolas paradas ofensivas e defensivas, além de um exercício de enfrentamento em espaço reduzido.
Para o jogo, o time não contará com o zagueiro Edu, que sentiu dores na região anterior da coxa direita durante o duelo com o Mirassol e está fora da partida. A tendência é que Zé Marcos assuma a vaga, assim como ocorreu no último sábado. Outra opção para o setor é Neris. O Vitória também segue sem Lucas Arcanjo, Fintelman, Jamerson e Rúben Ismael, todos fora da temporada.
Mesmo fora da zona de rebaixamento, ocupando a 15ª colocação com 42 pontos, o Leão segue pressionado. A equipe é perseguida de perto por Santos e Internacional, ambos com 41 pontos, e pelo Fortaleza, com 40, que ocupam respectivamente as 16ª, 17ª e 18ª posições. Por isso, vencer o Massa Bruta é fundamental e pode até garantir matematicamente a permanência do Leão da Barra na Série A.