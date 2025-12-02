BRIGA DE FOICE

Dez times ainda têm risco de rebaixamento no Brasileirão

Cinco das equipes concentram as possibilidades

Carol Neves

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08:49

Vitória ainda luta para garantir permanência Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com duas rodadas restantes, o Campeonato Brasileiro chega à fase decisiva com o rebaixamento como principal ponto de tensão. Embora apenas duas vagas estejam abertas no Z-4 - já que Sport e Juventude caíram matematicamente - outras dez equipes entram na reta final com algum grau de risco.

Entre os clubes que ainda figuram nos cálculos, Bragantino, Atlético-MG, Vasco, Corinthians e Grêmio aparecem com menos de 1% de probabilidade de queda. Para que qualquer um deles seja atingido, seria necessária uma combinação improvável de resultados. O cenário do Corinthians, por exemplo, exigiria derrotas nas duas partidas restantes e vitórias simultâneas dos concorrentes mais ameaçados, um desfecho que explica seu índice residual de 0,001%.

Os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) revelam que mesmo times aparentemente distantes do perigo permanecem na lista por causa do que ainda têm pela frente. Uma simples vitória de qualquer um desses clubes de risco mínimo nas rodadas finais seria suficiente para eliminar qualquer ameaça. Caso percam, porém, a pressão pode aumentar no último jogo.

Mais de quatro milhões de simulações são realizadas considerando desempenho, tabela e força relativa dos times.Cinco clubes concentram as maiores probabilidades de queda: Fortaleza, Santos, Internacional, Vitória e Ceará - todos acima de 5% de risco. Confira:

Sport – 100% (já rebaixado)

Juventude – 100% (já rebaixado)

Fortaleza – 69,5%

Santos – 51,4%

Internacional – 40,8%

Vitória – 30,6%

Ceará – 7,5%

Bragantino – 0,15%

Atlético-MG – 0,042%

Vasco – 0,02%

Corinthians – 0,001%