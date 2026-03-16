FUTEBOL

Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (16); veja onde assistir

Lista tem expectativa do retorno de Neymar

Wendel de Novais

Publicado em 16 de março de 2026 às 08:40

Carlo Ancelotti durante coletiva Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti divulga nesta segunda-feira (16), às 15h30 (de Brasília), a lista de convocados da Seleção Brasileira de Futebol para os amistosos contra Seleção Francesa de Futebol e Seleção Croata de Futebol. A convocação será transmitida ao vivo pelo SporTV e ge.globo.

Os confrontos servirão como os últimos testes da equipe antes da definição da lista final para a próxima edição da Copa do Mundo da FIFA. A comissão técnica pretende usar esses compromissos para ajustar a equipe e avaliar opções antes da convocação definitiva, prevista para maio.

Ancelotti 1 de 31

O primeiro amistoso será disputado no dia 26 de março, às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Na sequência, o Brasil enfrenta a Croácia em 31 de março, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.

Um dos principais pontos de expectativa para a convocação é o possível retorno de Neymar à equipe nacional. O atacante está na pré-lista de jogadores observados pela comissão técnica e não atua pela seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho.