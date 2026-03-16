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Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (16); veja onde assistir

Lista tem expectativa do retorno de Neymar

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de março de 2026 às 08:40

Carlo Ancelotti durante coletiva
Carlo Ancelotti durante coletiva Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti divulga nesta segunda-feira (16), às 15h30 (de Brasília), a lista de convocados da Seleção Brasileira de Futebol para os amistosos contra Seleção Francesa de Futebol e Seleção Croata de Futebol. A convocação será transmitida ao vivo pelo SporTV e ge.globo.

Os confrontos servirão como os últimos testes da equipe antes da definição da lista final para a próxima edição da Copa do Mundo da FIFA. A comissão técnica pretende usar esses compromissos para ajustar a equipe e avaliar opções antes da convocação definitiva, prevista para maio.

Ancelotti

Ancelotti por Divulgação/CBF
Ancelotti por Divulgação/CBF
Ancelotti por Divulgação/CBF
Ancelotti por Reprodução
Ancelotti por Divulgação/CBF
Ancelotti por Divulgação/CBF
Carlo Ancelotti é casado com Mariann Barrena McClay, empresária canadense por Divulgação
Carlo Ancelotti, durante apresentação com treinador da Seleção Brasileira por Rafael Ribeiro/CBF
Carlo Ancelotti explicou ausência de Neymar em convocação por Reprodução/CBF
Italiano Carlo Ancelotti fez sua primeira convocação à frente do Brasil por Reprodução/CBF
Chegada de Ancelotti ao Rio por Rafael Ribeiro/CBF
Chegada de Ancelotti ao Rio por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Carlo Ancelotti por Rafael Ribeiro/CBF
Carlo Ancelotti vai assumir o comando da Seleção por Fabrizio Romano/Reprodução
Ancelotti durante despedida no Santiago Bernabeu, em Madrid por Reprodução/X/Real Madrid
Jorge Jesus e Carlo Ancelotti por Al-Hilal/Divulgação e Real Madrid/Divulgação
Ancelotti em entrevista coletiva do Real Madrid por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti pregou "jogo perfeito" do Real Madrid contra o Bayern por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti relacionou 22 jogadores para partida contra o City por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti respondeu Pep Gardiola sobre calendário do Real Madrid e Manchester City por Real Madrid/Divulgação
Carlo Ancelotti é o técnico do Real Madrid por Divulgação / Real Madrid
Carlo Ancelotti no comando de treino do Real Madrid por Real Madrid/Divulgação
Carlo Ancelotti evitou falar de renovação com Real Madrid por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até o ano que vem por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti virou alvo de apuração do MP espanhol por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024 por Real Madrid/Divulgação
Carlo Ancelotti será o novo técnico da Seleção por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até 2024 por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti disse que data limite da CBF 'é uma bobagem' por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti ainda é o plano principal da CBF por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti no comando de treino no Real Madrid por Real Madrid/Divulgação
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Ancelotti por Divulgação/CBF

O primeiro amistoso será disputado no dia 26 de março, às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Na sequência, o Brasil enfrenta a Croácia em 31 de março, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.

Um dos principais pontos de expectativa para a convocação é o possível retorno de Neymar à equipe nacional. O atacante está na pré-lista de jogadores observados pela comissão técnica e não atua pela seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho.

Embora a comissão ainda tenha a possibilidade de observar atletas durante a próxima Data Fifa, a intenção é que a convocação desta segunda seja o mais próxima possível da relação final que disputará o Mundial. Mudanças na lista definitiva podem ocorrer apenas em casos de necessidade, como eventuais lesões.

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Seleção Brasileira Carlo Ancelotti Convocação

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