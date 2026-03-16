SALÁRIO

Quanto ganha um policial militar na Bahia? Confira remuneração conforme cargos

Novo edital para Soldado é aguardado para 2026

Esther Morais

Publicado em 16 de março de 2026 às 05:30

Polícia Militar Crédito: Rafael Rodrigues/SSP-BA

Com previsão de novo concurso da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) para 2026, muitos candidatos buscam saber quanto ganha um policial no estado. O edital para soldado é aguardado para o segundo semestre, e a remuneração será formada principalmente pelo soldo (salário-base) e pela Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM).

Conforme dados de concursos anteriores da PM-BA, o soldado, que é a porta de entrada da corporação, recebe soldo de R$ 1.601,84 e GAPM de R$ 1.418,87. Com a progressão da gratificação, o valor total pode chegar a cerca de R$ 4.552,03, dependendo da referência.

A estrutura salarial da corporação varia conforme a patente. Veja alguns exemplos:

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