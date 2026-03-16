Quanto ganha um policial militar na Bahia? Confira remuneração conforme cargos

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Esther Morais
Publicado em 16 de março de 2026 às 05:30
Com previsão de novo concurso da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) para 2026, muitos candidatos buscam saber quanto ganha um policial no estado. O edital para soldado é aguardado para o segundo semestre, e a remuneração será formada principalmente pelo soldo (salário-base) e pela Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM).
Conforme dados de concursos anteriores da PM-BA, o soldado, que é a porta de entrada da corporação, recebe soldo de R$ 1.601,84 e GAPM de R$ 1.418,87. Com a progressão da gratificação, o valor total pode chegar a cerca de R$ 4.552,03, dependendo da referência.
Quanto ganha um policial militar na Bahia? Remuneração varia conforme cargo e gratificações
Há previsão de reajuste do soldo em maio e da GAPM em junho de 2026, o que deve elevar os valores pagos aos policiais. O último concurso da PM-BA para soldado, realizado em 2023, ofertou 2 mil vagas. Já o edital para oficial, publicado em 2024, abriu 100 vagas.