Vitória vai atrás de reforços após perder titulares para o restante da temporada

Dudu e Edu vão desfalcar o Leão pelo restante do ano

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de março de 2026 às 06:00

Dudu e Edu estão fora da temporada Crédito: Victor Ferriera/ECV

Num intervalo de apenas dois dias, o Vitória recebeu a confirmação de que não poderá contar com dois titulares pelo restante da temporada. Dudu e Edu passarão por cirurgias delicadas nos próximos dias e não devem mais atuar em 2026, o que obriga o Leão a ir ao mercado de transferências em busca de reforços para suprir as lacunas no elenco.



Dudu foi diagnosticado com espondilolistese e precisará de cirurgia para se recuperar. O prazo estimado de recuperação é de oito meses. De acordo com o coordenador médico do Vitória, Marcelo Cortês, o problema do camisa 21 foi causado pelo escorregamento da quinta vértebra lombar sobre a primeira vértebra sacral. Segundo o médico, o jogador já reclamava de desconforto há mais de um ano, mas o clube optou por um tratamento conservador até que o quadro se agravasse nos últimos meses.

A lesão acontece justamente no momento em que Dudu havia se firmado como titular e vivia a melhor fase da carreira. Sem ele, as opções do técnico Jair Ventura para o meio-campo ficam bastante limitadas. Baralhas, Emmanuel Martínez, Caíque, Ronald e o jovem Edenilson são os únicos volantes disponíveis no elenco, já que Rúben Ismael também está fora por lesão.

Ciente da necessidade de reforçar o setor, o Vitória agiu rápido no mercado e encaminhou a contratação do volante Zé Vitor, destaque da Portuguesa no Campeonato Paulista e que pertence ao Maringá-PR. O jogador, de 25 anos e 1,94m, chega por empréstimo, com opção de compra, após disputar 11 partidas pela Lusa na temporada e marcar um gol.

O caso de Edu é menos complexo, mas também dificulta muito um retorno ainda nesta temporada. No segundo tempo do último Ba-Vi, o zagueiro precisou sair de maca e deixou o estádio de muletas, auxiliado por integrantes da comissão técnica rubro-negra. De acordo com comunicado oficial do clube, Edu sofreu ruptura completa do tendão de Aquiles do pé esquerdo e terá que passar por cirurgia. O tempo médio de recuperação para esse tipo de lesão varia entre seis e oito meses.

Sem Edu, o Vitória perde possivelmente o zagueiro mais confiável do elenco. Apesar de ter sido desfalque em alguns momentos por questões físicas, quando estava em campo apresentava atuações seguras. Sem ele, as opções de Jair Ventura para a defesa são Neris, o jovem Edenilson, Luan Cândido, que ainda se recupera de lesão, Riccelli, que ficou fora das últimas partidas para ganhar ritmo e se readaptar ao futebol brasileiro, além de Camutanga e Cacá, que devem formar a dupla titular neste momento.

Assim como no caso de Dudu, o clube monitora o mercado em busca de reposição para o setor defensivo. No entanto, por conta do número de zagueiros no elenco, mesmo que alguns não vivam grande fase, a diretoria pretende agir com cautela antes de investir em um novo nome. A cúpula rubro-negra confirmou ao CORREIO que só deve contratar outro defensor caso encontre um jogador de nível semelhante ao de Edu.