Edu sofre grave lesão no Ba-Vi e deve desfalcar o Vitória pelo restante da temporada

Zagueiro sofreu ruptura completa do tendão de Aquiles do pé esquerdo e precisará passar por cirurgia

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de março de 2026 às 16:20

Edu Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O zagueiro Edu não deve mais atuar pelo Vitória nesta temporada após sofrer uma grave lesão durante o clássico contra o Bahia, disputado na última quarta-feira (11), na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com comunicado oficial divulgado pelo clube, Edu sofreu ruptura completa do tendão de Aquiles do pé esquerdo e precisará passar por cirurgia. O tempo médio de retorno aos gramados nesse tipo de lesão varia entre seis e oito meses.

Segundo o gerente médico do Leão, Marcelo Côrtes, o clube já iniciou os procedimentos necessários para que o atleta seja operado o quanto antes e possa iniciar o processo de recuperação. "Estamos agilizando os exames pré-operatórios e os exames de imagem para efeito de documentação, para que o tratamento seja feito da forma mais breve possível e que ele possa também iniciar o processo de reabilitação o mais rápido possível", explicou o médico.

A lesão ocorreu no segundo tempo da partida e o jogo precisou deixar o campo de maca. Diante da ausência do zagueiro, a tendência é que o técnico Jair Ventura utilize Camutanga e Cacá como titulares no duelo deste sábado (14), contra o Atlético‑MG, no Barradão

Antes da lesão, Edu fazia boa atuação e chegou ao seu 50º jogo com a camisa do Vitória, sendo 35 como titular. O jogador deixou o estádio com auxílio de muletas e acompanhado por integrantes da equipe médica. Em 2026, ele já havia enfrentado problemas físicos, que o afastaram de parte das partidas no início do ano.