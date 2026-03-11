Acesse sua conta
Autor de golaço no Ba-Vi, Ramon valoriza empate do Vitória: ‘Pontuar fora é sempre bom’

Lateral-esquerdo fez o gol do Leão no empate em 1x1 contra o Bahia

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de março de 2026 às 22:50

Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/ECV

Ficou tudo igual no Ba-Vi 507. Bahia e Vitória empataram em 1x1 na Arena Fonte Nova, na noite desta quarta-feira (11), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi eletrizante no primeiro tempo, que terminou empatado em 1x1, mas o placar se manteve até o fim após uma segunda etapa bem mais travada e com poucas emoções.

Pelo lado do Vitória, um dos destaques foi o lateral Ramon, autor do gol rubro-negro. Ele marcou seu primeiro com a camisa do Leão em grande estilo, encobrindo o goleiro Ronaldo com uma cavadinha, além de ter tido boa atuação defensiva ao longo do jogo. Apesar de o time ter cedido o empate e não conseguir a revanche pela derrota na final do estadual, o autor do gol considerou o resultado positivo.

“Acho que esse ponto é muito importante. Pontuar fora de casa é sempre bom. É um clássico pós-clássico, sabíamos que não seria fácil, um jogo difícil. Em alguns momentos eles foram bem, em outros nós fomos bem. Vamos valorizar esse ponto. Sábado temos outro jogo muito difícil em casa, então é descansar agora e pensar no próximo”, disse o lateral rubro-negro em entrevista à transmissão do Premiere.

Com o ponto somado, o Leão da Barra chega a quatro conquistados em 12 disputados e segue, ao menos momentaneamente — já que a rodada ainda não terminou —, na 15ª colocação. O time volta a campo neste sábado (14), às 18h30, para enfrentar o Atlético-MG, no Barradão, na partida que abre a 6ª rodada da Série A.

