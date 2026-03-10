LEMBRA DELE?

‘Infelizmente, precisei sair’, lamenta ex-Vitória após curta passagem por time brasileiro

Atleta está de saída do Princesa de Solimões dois meses após chegar ao time

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de março de 2026 às 16:31

Allyson Luz Crédito: @larisilva_fotografia

Chegou ao fim a passagem do atacante Allyson Luz, formado nas categorias de base do Vitória, pelo Princesa de Solimões. Contratado no início de 2026, após atuar no futebol equatoriano, o jogador permaneceu por cerca de dois meses no clube amazonense, período em que participou de sete partidas, marcou dois gols e contribuiu com uma assistência.

Durante sua curta trajetória com a camisa do Tubarão do Norte, Allyson deixou sua marca em campo e agora retorna ao futebol do Equador para dar sequência à carreira. Em mensagem de despedida, o atacante fez questão de agradecer ao clube e à torcida pelo período vivido em Manacapuru:

“Foi uma história bonita que conseguimos escrever nesse período. Infelizmente, precisei sair antes do esperado, mas sou grato ao clube por ter me compreendido nesse momento e por deixar as portas abertas para mim. Vou levar o Princesa de Solimões para o coração, porque foi um lugar onde me trataram muito bem e onde tenho certeza de que ainda podemos escrever mais capítulos no futuro.

Também deixo um agradecimento especial à torcida, que me recebeu com grande carinho desde o primeiro dia. Mesmo sendo um período curto, foi algo especial para mim. O Princesa ficará guardado na minha memória e sempre terei muito respeito, carinho e gratidão pelo clube”.