‘Infelizmente, precisei sair’, lamenta ex-Vitória após curta passagem por time brasileiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 10 de março de 2026 às 16:31
Chegou ao fim a passagem do atacante Allyson Luz, formado nas categorias de base do Vitória, pelo Princesa de Solimões. Contratado no início de 2026, após atuar no futebol equatoriano, o jogador permaneceu por cerca de dois meses no clube amazonense, período em que participou de sete partidas, marcou dois gols e contribuiu com uma assistência.
Veja a trajetória de Allyson
Durante sua curta trajetória com a camisa do Tubarão do Norte, Allyson deixou sua marca em campo e agora retorna ao futebol do Equador para dar sequência à carreira. Em mensagem de despedida, o atacante fez questão de agradecer ao clube e à torcida pelo período vivido em Manacapuru:
“Foi uma história bonita que conseguimos escrever nesse período. Infelizmente, precisei sair antes do esperado, mas sou grato ao clube por ter me compreendido nesse momento e por deixar as portas abertas para mim. Vou levar o Princesa de Solimões para o coração, porque foi um lugar onde me trataram muito bem e onde tenho certeza de que ainda podemos escrever mais capítulos no futuro.
Também deixo um agradecimento especial à torcida, que me recebeu com grande carinho desde o primeiro dia. Mesmo sendo um período curto, foi algo especial para mim. O Princesa ficará guardado na minha memória e sempre terei muito respeito, carinho e gratidão pelo clube”.
Cria da Toca do Leão, Allyson Luz não chegou a atuar pelo time principal do Vitória. Sua estreia profissional aconteceu em 2017, pelo Marcílio Dias (SC), e no futebol brasileiro também vestiu as camisas de Metropolitano (SC), Carlos Renaux (SC), Pedra Branca (SC), Chapadinha (MA), Cordino (MA), Tuntum (MA) e Bragantino-PA. No exterior, atacante defendeu o Cartaxo, de Portugal, nas duas temporadas passadas vestiu a camisa do Vargas Torres, do Equador.