Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ministro do Irã descarta seleção na Copa do Mundo mesmo após classificação: 'Sob nenhuma cirscunstância'

Governo acusa EUA e diz que não há condições para participação no torneio

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de março de 2026 às 11:47

Seleção do Irã está classificada para o torneio Crédito: Foto: Majid Asgaripour/WANA

O governo do Irã anunciou que não pretende participar da próxima Copa do Mundo da Fifa após a escalada do conflito com os Estados Unidos. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (11) pelo ministro do Esporte iraniano, Ahmad Donyamali, em entrevista à televisão estatal do país. Segundo a agência Reuters, o posicionamento ocorre após a morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, em um ataque realizado por forças dos Estados Unidos em conjunto com Israel no fim de fevereiro.

Ao justificar a decisão, o ministro afirmou que o país não pode disputar uma competição sediada, em parte, no território norte-americano. “Considerando que este regime corrupto (os EUA) assassinou nosso líder, sob nenhuma circunstância poderemos participar da Copa do Mundo”, disse o ministro à televisão estatal.

A próxima edição da Copa do Mundo da Fifa está programada para ocorrer entre os dias 11 de junho e 19 de julho, com partidas distribuídas entre Estados Unidos, México e Canadá. De acordo com o ministro iraniano, o atual cenário de guerra e insegurança inviabiliza a presença da delegação no torneio. “Nossas crianças não estão seguras e, fundamentalmente, não existem condições para participação”, declarou Ahmad Donyamali.

Conflito no Oriente Médio - Estados Unidos X Irã

Área residencial atingida em Israel por Reprodução
Teerã sob bombardeio dos Estados Unidos e Israel por Reprodução
Teerã sob bombardeio dos Estados Unidos e Israel por Reprodução
Aiatolá Ali Khamenei, morto nos ataques por Reprodução
Imagem de ataque israelense contra Teerã por Reprodução
Míssel iraniano atinge área residencial em Israel por Reprodução
Donald Trump acompanha avanços de ações militares contra o Irã do seu resort na Flórida por Casa Branca/Daniel Torok
Paquistaneses protestam contra a morte do aiatolá Ali Khamenei por Reprodução
auto-upload por auto-upload
Donald Trump promete pelo menos mais um mês de conflitos por Reprodução
Teerã, capital do Irã, voltou a amanhecer com prédios em chamas e após novas ondas de ataques por Reprodução
Teerã, capital do Irã, voltou a amanhecer com prédios em chamas e após novas ondas de ataques por Reprodução
Teerã, capital do Irã, voltou a amanhecer com prédios em chamas e após novas ondas de ataques por Reprodução
Teerã, capital do Irã, voltou a amanhecer com prédios em chamas e após novas ondas de ataques por Reprodução
1 de 14
Área residencial atingida em Israel por Reprodução

O ministro também afirmou que a escalada militar e os ataques recentes contra o país tornaram impossível qualquer participação esportiva em território ligado aos Estados Unidos. “Diante das ações maliciosas que realizaram contra o Irã, eles nos impuseram duas guerras em oito ou nove meses e mataram e martirizaram milhares de nosso povo. Portanto, certamente não podemos ter esse tipo de presença.”

No sorteio realizado em dezembro, a seleção iraniana havia sido colocada no Grupo G da competição, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. As três partidas previstas para a equipe estavam programadas para acontecer nos Estados Unidos — duas em Los Angeles e uma em Seattle.

O país já havia dado sinais de tensão com a organização do torneio ao não enviar representantes para uma reunião de planejamento da Fifa com as seleções classificadas, realizada na semana passada em Atlanta. Procurada pela Reuters, a Fifa ainda não se pronunciou oficialmente sobre a possível ausência do Irã na competição.

A decisão acontece em meio à crise provocada pela morte de Ali Khamenei, ocorrida em 28 de fevereiro durante um ataque militar. O episódio desencadeou um conflito armado que já dura mais de dez dias e tem provocado impactos na economia global, especialmente pela incerteza sobre a produção e o fluxo de petróleo no mundo.

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - Ba-Vi da revanche? Bahia e Vitória se preparam para segundo clássico com pretensões diferentes

Ba-Vi da revanche? Bahia e Vitória se preparam para segundo clássico com pretensões diferentes
Imagem - Vitória fecha preparação para o Ba-Vi; veja reforços e desfalques

Vitória fecha preparação para o Ba-Vi; veja reforços e desfalques

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciadora suspeita de desvio milionário fez publicação nas redes após depoimento: 'Coração confuso'
01

Influenciadora suspeita de desvio milionário fez publicação nas redes após depoimento: 'Coração confuso'

Imagem - 3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)
02

3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)

Imagem - Christina Rocha surge com 'novo rosto' e web compara com Grazi Massafera; veja
03

Christina Rocha surge com 'novo rosto' e web compara com Grazi Massafera; veja

Imagem - Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após o cantor rejeitar a ‘casa sem cara de casa’
04

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após o cantor rejeitar a ‘casa sem cara de casa’