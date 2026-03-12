Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após empate com o Vitória, Ceni cobra 'mais equilíbrio entre os tempos' do Bahia

Esquadrão empatou em 1x1 contra o Leão da Barra, pela 5ª rodada da Série A

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de março de 2026 às 00:39

Rogério Ceni falou após o jogo
Rogério Ceni falou após o jogo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia não conseguiu repetir o feito da final do Baianão, quando venceu o rival de virada por 2x1, e ficou apenas no empate após sair atrás do placar na noite desta quarta-feira (11), na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada da Série A. Embora tenha evitado a derrota no clássico, o resultado ficou longe do esperado pelo técnico Rogério Ceni, que se mostrou incomodado com o início de jogo da equipe e com a forma como sofreu o gol.

“Não fizemos um início tão bom, nos primeiros 15 minutos tivemos pouca produção. Tivemos o pênalti, e acho que o fato de não converter mexe um pouco psicologicamente. A partir dos 15, 20 minutos, sim, passamos a comandar o jogo, tivemos finalizações, bola na trave, defesa do goleiro, outra bola na trave, e o controle praticamente total da partida”, analisou o treinador tricolor em coletiva após o jogo.

“Quando tomamos o gol, foi um lance muito parecido com o do jogo passado, em que a bola era nossa. Acabamos dando o passe para o jogador do Vitória. Houve um erro de posicionamento, a área estava muito vazia, tínhamos quatro jogadores atrás da linha da bola, normalmente temos três, mas melhor encaixados. Tivemos a chance de matar o contra-ataque no campo de defesa e ainda cometemos o último erro”, acrescentou.

Veja imagens de Bahia x Vitória, pela Série A

Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/ECB
1 de 8
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV

O treinador também demonstrou incômodo com a queda de desempenho da equipe na etapa final. Diferente da decisão do estadual, quando o Tricolor cresceu no segundo tempo e buscou a virada, desta vez o time caiu de rendimento após o intervalo e, em alguns momentos, pareceu até satisfeito com o empate. Para Ceni, o pouco tempo de preparação entre a final e o clássico, além dos desfalques, contribuíram para isso.

“Pode ser que, com melhor condicionamento físico e mais tempo entre os jogos, a gente consiga manter o nível. Muitas equipes jogam fechadas, atrás da linha da bola, e você precisa de refino técnico para construir. Às vezes a gente se afoba um pouco, precisa ter calma para construir da maneira correta, como foi no jogo em que vencemos o Vitória”, relembrou.

“Hoje também tivemos desfalques importantes. O Michel está voltando de lesão, faltou o Everton, faltou o Caio, faltaram jogadores que poderiam ajudar na construção entrando durante o jogo. Mas a ideia é ser mais equilibrado entre os dois tempos, não fazer tempos tão distintos como aconteceu no último jogo e também hoje”, concluiu Ceni.

LEIA MAIS 

Gabriel Xavier lamenta empate e queda de intensidade do Bahia no Ba-Vi: 'Não conseguimos manter'

Bahia e Vitória fazem jogo de tempos diferentes e empatam em 1x1 pelo Brasileirão

Ex-técnico do Bahia é anunciado por gigante do futebol brasileiro

Luciano Juba aparece na pré-lista da Seleção para amistosos contra França e Croácia

Lembra deles? Relembre clubes que já brilharam no Baianão e desapareceram do futebol baiano

Apesar da frustração por não ter conquistado o triunfo e deixado escapar a chance de assumir, nem que temporariamente, a liderança da Série A, o Esquadrão chegou aos oito pontos com o empate e subiu para a 3ª colocação, ao menos momentaneamente, já que a rodada ainda está em andamento. Agora, convivendo com desfalques importantes e um calendário apertado, o time se prepara para voltar a campo no próximo domingo (15), às 16h, contra o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Tags:

Bahia Vitória Ba-vi Campeonato Brasileiro

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - Jair Ventura celebra empate do Vitória contra o Bahia: ‘Fizemos grande partida’

Jair Ventura celebra empate do Vitória contra o Bahia: ‘Fizemos grande partida’
Imagem - Gabriel Xavier lamenta empate e queda de intensidade do Bahia no Ba-Vi: 'Não conseguimos manter'

Gabriel Xavier lamenta empate e queda de intensidade do Bahia no Ba-Vi: 'Não conseguimos manter'

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
01

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Perdeu tudo? Sem apê do BBB 26, Babu mora em imóvel milionário na Barra da Tijuca
02

Perdeu tudo? Sem apê do BBB 26, Babu mora em imóvel milionário na Barra da Tijuca

Imagem - Nubank bloqueia contas e clientes recorrem à Justiça para recuperar dinheiro
03

Nubank bloqueia contas e clientes recorrem à Justiça para recuperar dinheiro

Imagem - Tarot aponta mudanças e decisões importantes para os signos nesta quarta (11)
04

Tarot aponta mudanças e decisões importantes para os signos nesta quarta (11)