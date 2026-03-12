BA-VI 507

Após empate com o Vitória, Ceni cobra 'mais equilíbrio entre os tempos' do Bahia

Esquadrão empatou em 1x1 contra o Leão da Barra, pela 5ª rodada da Série A

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de março de 2026 às 00:39

Rogério Ceni falou após o jogo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia não conseguiu repetir o feito da final do Baianão, quando venceu o rival de virada por 2x1, e ficou apenas no empate após sair atrás do placar na noite desta quarta-feira (11), na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada da Série A. Embora tenha evitado a derrota no clássico, o resultado ficou longe do esperado pelo técnico Rogério Ceni, que se mostrou incomodado com o início de jogo da equipe e com a forma como sofreu o gol.

“Não fizemos um início tão bom, nos primeiros 15 minutos tivemos pouca produção. Tivemos o pênalti, e acho que o fato de não converter mexe um pouco psicologicamente. A partir dos 15, 20 minutos, sim, passamos a comandar o jogo, tivemos finalizações, bola na trave, defesa do goleiro, outra bola na trave, e o controle praticamente total da partida”, analisou o treinador tricolor em coletiva após o jogo.

“Quando tomamos o gol, foi um lance muito parecido com o do jogo passado, em que a bola era nossa. Acabamos dando o passe para o jogador do Vitória. Houve um erro de posicionamento, a área estava muito vazia, tínhamos quatro jogadores atrás da linha da bola, normalmente temos três, mas melhor encaixados. Tivemos a chance de matar o contra-ataque no campo de defesa e ainda cometemos o último erro”, acrescentou.

O treinador também demonstrou incômodo com a queda de desempenho da equipe na etapa final. Diferente da decisão do estadual, quando o Tricolor cresceu no segundo tempo e buscou a virada, desta vez o time caiu de rendimento após o intervalo e, em alguns momentos, pareceu até satisfeito com o empate. Para Ceni, o pouco tempo de preparação entre a final e o clássico, além dos desfalques, contribuíram para isso.

“Pode ser que, com melhor condicionamento físico e mais tempo entre os jogos, a gente consiga manter o nível. Muitas equipes jogam fechadas, atrás da linha da bola, e você precisa de refino técnico para construir. Às vezes a gente se afoba um pouco, precisa ter calma para construir da maneira correta, como foi no jogo em que vencemos o Vitória”, relembrou.

“Hoje também tivemos desfalques importantes. O Michel está voltando de lesão, faltou o Everton, faltou o Caio, faltaram jogadores que poderiam ajudar na construção entrando durante o jogo. Mas a ideia é ser mais equilibrado entre os dois tempos, não fazer tempos tão distintos como aconteceu no último jogo e também hoje”, concluiu Ceni.