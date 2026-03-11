PROFESSOR CONTENTE

Jair Ventura celebra empate do Vitória contra o Bahia: ‘Fizemos grande partida’

Leão da Barra empatou em 1x1 com o Esquadrão, pela 5ª rodada da Série A

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de março de 2026 às 23:58

Jair Ventura em entrevista coletiva Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória mais uma vez saiu na frente do placar contra o Bahia na Fonte Nova, mas não conseguiu sair com a vitória. Diferente da final do Baianão, quando levou a virada, na noite desta quarta-feira (11) o Rubro-Negro conseguiu ao menos segurar o empate e somou um ponto pelo Brasileirão. Apesar de não ter conseguido a revanche pela decisão estadual e de novamente não sustentar a vantagem, o técnico Jair Ventura aprovou a atuação da equipe e celebrou o resultado.

“Diferente do último jogo, quando tivemos mais controle no primeiro tempo, hoje foi uma partida mais equilibrada nos 90 minutos. As duas equipes fizeram um bom jogo. Na final, cada equipe teve um tempo distinto, mas hoje eu vi um jogo muito equilibrado. Assim como eles vieram fortes no primeiro tempo da final por causa da eliminação na pré-Libertadores, hoje a gente também entrou um pouco com a ‘mochila cheia’ pela derrota anterior, mas aos poucos fomos nos soltando”, analisou o treinador rubro-negro em coletiva após a partida.

“Quero parabenizar a equipe, que fez uma grande partida, muito equilibrada, com os encaixes de marcação funcionando. Conseguimos criar algumas chances, faltou um pouco o último passe. Teve uma que o Marinho poderia tocar para o Natan, outra em que ele finalizou, enfim, tivemos situações. É importante pontuar, mesmo sendo aqui em Salvador, é um jogo fora de casa”, acrescentou.

O treinador relevou até mesmo o gol sofrido pela equipe, que foi quase um replay do primeiro levado na final do estadual. Apesar das mudanças no sistema defensivo, com as entradas de Cacá e Caíque nos lugares de Camutanga e Edenilson, novamente Acevedo alçou a bola na área, Willian José desviou de cabeça e Jean Lucas empurrou para o gol. Na visão do comandante, porém, o lance foi mais mérito do Bahia do que demérito da defesa rubro-negra.

“Nós mostramos, treinamos no pouco tempo que tivemos, mas é aquela coisa: o adversário faz isso muito bem. Mesmo você sabendo, tentando neutralizar, às vezes acontece. Todos sabiam, mas pela qualidade do Willian José, ele ganhou a disputa, e o Jean chegou para fazer o gol da mesma maneira. Acho que foi mais mérito deles do que demérito nosso, porque tinha um jogador disputando com ele, e mesmo assim ele conseguiu a vantagem no cabeceio”, explicou.

Com o ponto somado, o Leão da Barra chega a quatro conquistados em 12 disputados e segue, ao menos momentaneamente — já que a rodada ainda não terminou —, na 15ª colocação. O time volta a campo neste sábado (14), às 18h30, para enfrentar o Atlético-MG, no Barradão, e vai tentar maximizar ao máximo o pouco tempo de preparação para o duelo.