Vitória confirma lesão grave na coluna e Dudu está fora da temporada

Jogador foi diagnosticado com uma espondilolistese e precisará de cirurgia para se recuperar da lesão

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 11 de março de 2026 às 16:20

Dudu quer reconquistar a confiança do torcedor do Vitória
Dudu vai precisar de cirurgia Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A temporada de 2026 parece ter chegado ao fim para o volante Dudu, do Vitória. O clube divulgou nesta quarta-feira (11), que o jogador foi diagnosticado com uma espondilolistese e precisará de cirurgia para se recuperar da lesão. O prazo de recuperação do atleta é de oito meses, o que deve tirar o meio-campista do restante do ano.

A espondilolistese é um deslizamento de uma vértebra sobre a outra, o que pode causar dor, instabilidade e possível compressão nervosa. De acordo com o coordenador médico do Vitória, Marcelo Cortês, o caso do camisa 21 aconteceu com o escorregamento da quinta vértebra lombar com a primeira vértebra sacral.

Segundo o médico, Dudu já reclamava do desconforto há mais de um ano. O clube optou pelo tratamento conservador, já que o desempenho do atleta em campo não estava sendo prejudicado. Nos últimos três meses, o estado de saúde do jogador piorou e o Leão foi atrás da opinião de três especialistas de coluna. A indicação da necessidade de cirurgia foi unânime.

“É uma cirurgia delicada, de alta complexidade e o atleta, assim que operado, deve passar alguns dias em repouso pós-operatório, antes de começar a fazer a reabilitação pós-operatória. O retorno aos gramados, efetivamente, só deve acontecer depois de 8 meses após a realização da cirurgia”, disse Marcelo Cortês. Ainda não há data marcada para a cirurgia do jogador.

Dudu não atua desde a derrota por 2x1 do Vitória para o Flamengo, pela 3ª rodada da Série A. O camisa 21 do Leão havia conquistado a titularidade da equipe justamente contra o rubro-negro carioca e vivia um bom momento no clube. Antes, vindo do banco de reservas, vinha de duas boas atuações contra Remo e Palmeiras, contra quem marcou seu primeiro gol pelo Leão.

Dudu chegou ao Vitória em 2023 e participou da campanha do título da Série B naquele ano. Em 2024, também integrou o elenco campeão do Campeonato Baiano. Depois, por problemas disciplinares acabou afastado do elenco e foi emprestado, voltando ao clube somente em agosto do ano passado. Ao todo, o volante acumula cerca de 60 partidas pelo clube.

A comissão técnica ainda conta com cinco outras opções para o setor de marcação no meio-campo, como Baralhas, Emmanuel Martínez, Ronald, Zé Breno e Caíque Gonçalves.

