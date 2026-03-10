Acesse sua conta
Vitória ganha reforços para enfrentar o Bahia e busca revanche no Ba-Vi pelo Brasileirão

Clássico será disputado nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de março de 2026 às 06:00

Cacá e Tarzia podem estrear com a camisa do Vitória
Cacá e Tarzia podem estrear com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

Após a derrota de virada na final do Campeonato Baiano, o Vitória volta a enfrentar o Bahia nesta quarta-feira (11), novamente na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com um objetivo claro: dar o troco no rival. Para buscar a revanche, o Rubro-Negro terá reforços e retornos importantes à disposição.

Últimos contratados pelo Leão na primeira janela de transferências do ano, o zagueiro Cacá e os atacantes Diego Tarzia e Anderson Pato ficaram de fora do Ba-Vi do último fim de semana por não estarem inscritos no estadual. Agora, os três estão liberados para atuar e reforçam a equipe no clássico válido pela Série A.

Relembre os últimos 10 clássicos Ba-Vi pela Série A do Brasileirão

Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 22ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 3ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 33ª rodada Brasileirão 2018 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 4x1 Vitória - 14ª rodada Brasileirão 2018 por Felipe Oliveira
Bahia 2x1 Vitória - 30ª rodada Brasileirão 2017 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vitória 0x0 Bahia - 11ª rodada Brasileirão 2017 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vitória 2x1 Bahia - 23ª rodada Brasileirão 2014 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 4ª rodada Brasileirão 2014 por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 10
Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Além deles, o técnico Jair Ventura também pode contar com retornos relevantes. O volante Caíque Gonçalves volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na final do Baiano, consequência da expulsão na semifinal. Outro possível retorno é o do zagueiro Luan Cândido, que avança na fase de transição após lesão, assim como o atacante Renzo López, que já vem treinando com o elenco e também tem chance de ser relacionado.

Entre os nomes que podem reforçar o time neste novo Ba-Vi, Cacá é quem tem mais chances de começar entre os titulares e, consequentemente, fazer sua estreia com a camisa rubro-negra. Caíque vinha sendo titular no meio-campo, mas pode perder a vaga após a boa atuação do jovem Edenilson na final, o que agradou à comissão técnica.

“A gente não veio com o Edenilson de zagueiro, ele foi primeiro volante, como era o Caíque Gonçalves. A gente lança jovens, coloca para jogar. Ele fez a primeira final da carreira e foi seguro, fez um jogo regular, muito bom para um menino da idade dele. Fico feliz porque a gente ganha um atleta. Agora temos outros jogadores para estrear, tem o Cacá. Tem jogadores que podem voltar”, explicou Jair Ventura.

Apesar dos retornos, o Vitória ainda terá desfalques para a partida. Seguem fora por problemas físicos o lateral Claudinho, os volantes Rúben Ismael, Dudu e o atacante Pedro Henrique.

A preparação para o clássico começou no domingo (8). Os jogadores que atuaram na final realizaram trabalhos regenerativos, enquanto os reservas foram a campo. Na segunda-feira (9), o grupo iniciou atividades com bola e, nesta terça (10), finaliza a preparação para o confronto.

Além da rivalidade, o Vitória também entra em campo pressionado pela situação na tabela. Sem atuar pela Série A há algumas semanas, o time vem de duas derrotas na competição e ocupa a 15ª colocação, com três pontos em três jogos, próximo da zona de rebaixamento. O clássico, portanto, pode ser decisivo para dar novo rumo ao início de campanha no Brasileirão.

