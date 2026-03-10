BA-VI 507

Vitória ganha reforços para enfrentar o Bahia e busca revanche no Ba-Vi pelo Brasileirão

Clássico será disputado nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de março de 2026 às 06:00

Cacá e Tarzia podem estrear com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

Após a derrota de virada na final do Campeonato Baiano, o Vitória volta a enfrentar o Bahia nesta quarta-feira (11), novamente na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com um objetivo claro: dar o troco no rival. Para buscar a revanche, o Rubro-Negro terá reforços e retornos importantes à disposição.

Últimos contratados pelo Leão na primeira janela de transferências do ano, o zagueiro Cacá e os atacantes Diego Tarzia e Anderson Pato ficaram de fora do Ba-Vi do último fim de semana por não estarem inscritos no estadual. Agora, os três estão liberados para atuar e reforçam a equipe no clássico válido pela Série A.

Além deles, o técnico Jair Ventura também pode contar com retornos relevantes. O volante Caíque Gonçalves volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na final do Baiano, consequência da expulsão na semifinal. Outro possível retorno é o do zagueiro Luan Cândido, que avança na fase de transição após lesão, assim como o atacante Renzo López, que já vem treinando com o elenco e também tem chance de ser relacionado.

Entre os nomes que podem reforçar o time neste novo Ba-Vi, Cacá é quem tem mais chances de começar entre os titulares e, consequentemente, fazer sua estreia com a camisa rubro-negra. Caíque vinha sendo titular no meio-campo, mas pode perder a vaga após a boa atuação do jovem Edenilson na final, o que agradou à comissão técnica.

“A gente não veio com o Edenilson de zagueiro, ele foi primeiro volante, como era o Caíque Gonçalves. A gente lança jovens, coloca para jogar. Ele fez a primeira final da carreira e foi seguro, fez um jogo regular, muito bom para um menino da idade dele. Fico feliz porque a gente ganha um atleta. Agora temos outros jogadores para estrear, tem o Cacá. Tem jogadores que podem voltar”, explicou Jair Ventura.

Apesar dos retornos, o Vitória ainda terá desfalques para a partida. Seguem fora por problemas físicos o lateral Claudinho, os volantes Rúben Ismael, Dudu e o atacante Pedro Henrique.

A preparação para o clássico começou no domingo (8). Os jogadores que atuaram na final realizaram trabalhos regenerativos, enquanto os reservas foram a campo. Na segunda-feira (9), o grupo iniciou atividades com bola e, nesta terça (10), finaliza a preparação para o confronto.