Jogador de futebol de 28 anos morre ao tentar separar briga em bar

Publicado em 10 de março de 2026 às 08:26
Jogador de futebol americano indoor com passagem pelo Tulsa Oilers, Jordan Jones morreu no último fim de semana em um bar no estado americano da Geórgia. O atleta de 28 anos, ex-destaque universitário, foi baleado ao tentar separar uma briga.
Agentes do Departamento de Polícia da cidade de Acworth, local do incidente, foram acionados por volta das 2h40 da manhã de sábado (7), por conta de um tiroteio no bar Saddle. No estabelecimento, um homem foi encontrado ferido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu.
