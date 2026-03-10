Acesse sua conta
Jogador de futebol de 28 anos morre ao tentar separar briga em bar

Jordan Jones atuou na liga de futebol americano indoor

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles Esporte

  • Metrópoles Esporte

Publicado em 10 de março de 2026 às 08:26

O atleta de 28 anos, ex-destaque universitário, foi baleado ao tentar separar uma briga Crédito: Reprodução

Jogador de futebol americano indoor com passagem pelo Tulsa Oilers, Jordan Jones morreu no último fim de semana em um bar no estado americano da Geórgia. O atleta de 28 anos, ex-destaque universitário, foi baleado ao tentar separar uma briga.

Agentes do Departamento de Polícia da cidade de Acworth, local do incidente, foram acionados por volta das 2h40 da manhã de sábado (7), por conta de um tiroteio no bar Saddle. No estabelecimento, um homem foi encontrado ferido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

Jogador de futebol amador morre aos 26 anos na Bahia

Marcos Paulo tinha 26 anos e era morador de Valente por Reprodução/Redes sociais
Jovem disputava campeonatos locais de futebol por Reprodução/Redes sociais
Duas semanas antes de morrer, o jogador ganhou um campeonato por Reprodução/Redes sociais
Marcos Paulo pilotava uma motocicleta quando colidiu contra uma parede por Reprodução/Redes sociais
1 de 4
Marcos Paulo tinha 26 anos e era morador de Valente por Reprodução/Redes sociais

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO

