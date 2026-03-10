2º ROUND

Rodízio no Ba-Vi? Ceni indica mudanças no Bahia para clássico do Brasileirão

Tricolor volta a enfrentar o Vitória nesta quarta-feira (11), às 20h

Bahia pode ter mudanças no time titular para clássico Ba-Vi Crédito: Divulgação/Bahia

O título chegou, a comemoração rendeu, mas o Bahia já se prepara para enfrentar o Vitória novamente nesta quarta-feira (11), às 20h. Desta vez, o Ba-Vi será válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do Esquadrão ter superado e rival no último final de semana e conquistado seu 52º estadual, o time pode ter mudanças na equipe titular para o confronto do Brasileirão.

Na final do Baianão, o Leão foi superior no primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 1x0, com gol de Baralhas. Na etapa final, porém, o jogo mudou de panorama, e o Esquadrão conseguiu a virada graças a dois gols de Jean Lucas, fazendo a festa em uma Fonte Nova completamente tricolor.

A mudança de postura começou com as modificações de Rogério Ceni, que colocou Kike Olivera e Erick nos lugares de Ademir e Román Gómez, respectivamente. Sem um lateral direito, o volante Nicolás Acevedo foi deslocado para a lateral, mas não teve dificuldades em se adaptar.

Entre os desfalques, o zagueiro Kanu, o jovem Ruan Pablo e o lateral-direito Gilberto continuam em recuperação de lesões. Outro defensor que dificilmente será opção é David Duarte, que trabalhou de forma parcial com o grupo. Com isso, há a possibilidade de que Acevedo volte a atuar na lateral, caso o argentino Román precise sair durante a partida.

Para o confronto desta quarta-feira (11), Ceni destacou os nomes de Everton Ribeiro e Jean Lucas como possíveis novas ausências, devido ao desgaste físico. “Nada impede que a gente faça trocas. Everton acabou muito cansado, Jean Lucas cansado. Michel [Araújo] já treinou ontem, quem sabe não esteja presente”, contou.

Apesar da possibilidade do camisa 10 começar no banco de reservas, o treinador do Bahia não costuma colocar como titular jogadores que estão retornando de lesão. Com isso, uma ausência de Everton poderia promover a entrada de Rodrigo Nestor, eleito para a seleção do Campeonato Baiano, no onze inicial.

Criticado pelo início de temporada abaixo, Jean Lucas deu a volta por cima ao colocar o seu nome na história do 52º título estadual do clube. “Jean vinha num momento de dificuldade, se doando, mas não conseguindo entregar o que já entregou em temporadas anteriores. Esses dois gols são importantes para o torcedor vê-lo como decisivo. Volante que pisa na área”, complementou o treinador do Bahia.

Com as boas partidas de Kike Olivera e de Sanabria, uma troca dos atacantes do beirada também é uma possibilidade para Ceni, já que Erick Pulga e Ademir não estão rendendo como titulares. Enquanto o camisa sete tem três participações em gols, o ponta esquerda soma apenas duas participações diretas em gols do Bahia no ano.