CAMPEÃO

'Muito feliz por dar mais um troféu para a torcida', celebra Sanabria após título do Bahia

Esquadrão venceu o Vitória por 2x1 e ficou com Campeonato Baiano de 2026

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 23:31

Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Em jogo de dois tempos distintos, o Bahia venceu o Vitória por 2x1, de virada, na tarde deste sábado (7), na Arena Fonte Nova, e conquistou o Campeonato Baiano de forma invicta. Acionado no segundo tempo para ajudar o Bahia, o atacante Sanabria comemorou o título do Baianão, o seu primeiro com a camisa azul, vermelha e branca.

Com nove triunfos e dois empates, o Esquadrão levantou a taça estadual pela 52ª vez na história. Apesar da festa ao apito final, o jogo começou complicado para o Tricolor, que não fez um bom primeiro tempo e foi para o intervalo em desvantagem.

Veja os jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano 1 de 23

"Tivemos um primeiro tempo complicado. Eles tiveram muitas chances, mas no segundo tempo pudemos reverter a situação. Graças a Deus tivemos chances e pudemos aproveitá-las. Muito feliz pelo triunfo e por poder dar mais um troféu para essa torcida", comentou o atacante argentino.