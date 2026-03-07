'Muito feliz por dar mais um troféu para a torcida', celebra Sanabria após título do Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 7 de março de 2026 às 23:31
Em jogo de dois tempos distintos, o Bahia venceu o Vitória por 2x1, de virada, na tarde deste sábado (7), na Arena Fonte Nova, e conquistou o Campeonato Baiano de forma invicta. Acionado no segundo tempo para ajudar o Bahia, o atacante Sanabria comemorou o título do Baianão, o seu primeiro com a camisa azul, vermelha e branca.
Com nove triunfos e dois empates, o Esquadrão levantou a taça estadual pela 52ª vez na história. Apesar da festa ao apito final, o jogo começou complicado para o Tricolor, que não fez um bom primeiro tempo e foi para o intervalo em desvantagem.
Veja os jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano
"Tivemos um primeiro tempo complicado. Eles tiveram muitas chances, mas no segundo tempo pudemos reverter a situação. Graças a Deus tivemos chances e pudemos aproveitá-las. Muito feliz pelo triunfo e por poder dar mais um troféu para essa torcida", comentou o atacante argentino.
Agora, o Esquadrão volta a campo para um novo clássico contra o Vitória, buscando mais um resultado positivo. As equipes se enfrentam novamente nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena Fonte Nova, desta vez pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.