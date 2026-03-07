Acesse sua conta
Erick confessa que ficou surpreso com Acevedo como lateral: 'Graças a Deus deu certo'

Esquadrão venceu o Vitória por 2x1 e ficou com Campeonato Baiano de 2026

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 22:38

Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Em jogo de dois tempos distintos, o Bahia venceu o Vitória por 2x1, de virada, na tarde deste sábado (7), na Arena Fonte Nova, e conquistou o Campeonato Baiano de forma invicta. Com nove triunfos e dois empates, o Esquadrão levantou a taça estadual pela 52ª vez na história. Apesar da festa ao apito final, o jogo começou complicado para o Tricolor, que não fez um bom primeiro tempo e foi para o intervalo em desvantagem.

Com o Tricolor abaixo no primeiro tempo, o intervalo foi essencial para que o time voltasse a campo com a estratégia certa para virar a partida e sair de campo com o título. Segundo o volante Erick, que entrou nos 45 minutos finais, o que foi pedido pelo técnico Rogério Ceni era que seus jogadores tivessem mais paciência.

Veja os jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano

Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO

"Primeiro, colocar a cabeça no lugar, porque a gente estava fazendo o primeiro tempo muito afobado em algumas decisões. Quando você toma o gol e você deixa de praticar o futebol que lhe cabe, que é da nossa filosofia, as coisas vão ficar um pouco mais difíceis. A gente sabia que a equipe deles viria pelo contra-ataque, a gente acabou possibilitando isso. Mas ele tentou esfriar a cabeça dos jogadores, colocar no lugar os pensamentos para que a gente pudesse voltar e jogar da forma que a gente vinha jogando para que as coisas pudessem acontecer e acho que a gente fez isso muito bem", disse.

"É um misto de sentimentos, né? Eu acho que quando você sai atrás do placar, o clima dá uma pesada. A gente ficou um pouco nervoso depois que tomou o gol, mas eu acho que é importante manter a frieza, a cabeça no lugar, para que as coisas possam se sair da melhor forma possível. Conseguimos a virada e nos consagrar como campeões de forma invicta", complementou.

Uma das principais mudanças feitas por Ceni para que o Bahia saísse de campo com a conquista foi a mudança de Acevedo para a lateral direita, o que surpreendeu até mesmo a Erick. De acordo com o volante, ele esperava que seria o jogador escolhido para cumprir essa função, como já fez antes.

"Cara, primeiro que eu sempre me coloco à disposição pra ajudar, né? Eu tava de prontidão alí pra que, se fosse acionado, entrasse da melhor maneira possível. E, pra ser sincero, me surpreendeu um pouco. Eu imaginava que entraria como lateral, mas ele [Ceni] estudou pra isso, né? Um cara totalmente inteligente. Eu acho que os dois gols saíram pelo lado direito. Isso tem totalmente a tática dele, aquilo que ele pensou. Graças a Deus deu certo, mas como eu falei, a gente precisa estar preparado porque a oportunidade vem e quando a gente faz as coisas certas, eu acho que a tendência é que dê tudo certo", confessou.

Agora, o Esquadrão volta a campo para um novo clássico contra o Vitória, buscando mais um resultado positivo. As equipes se enfrentam novamente nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena Fonte Nova, desta vez pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

