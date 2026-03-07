Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ceni analisa virada do Bahia sobre o Vitória e celebra título baiano: 'Somos lembrados pelos títulos'

Esquadrão bateu o Leão por 2x1 e conquistou o Baianão pela 52ª vez

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 21:50

Rogério Ceni em entrevista coletiva
Rogério Ceni em entrevista coletiva Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Rogério Ceni saiu do gramado satisfeito com a reação da equipe, mas ciente de que o triunfo por 2x1 sobre o Vitória, na Arena Fonte Nova, teve mais de superação do que de espetáculo. Mesmo com a conquista do 52º título estadual do clube, o técnico destacou que o time entrou tenso e demorou a encontrar o ritmo, algo que cobrou na etapa inicial e corrigiu no segundo tempo com alterações táticas.

“Acho que estávamos um pouco nervosos. Não conseguimos ter a construção de jogo feita como a gente normalmente pratica. A ausência de alguns atletas contribuiu para cair um pouquinho nessa construção O Vitória também marcou bem e fez um bom primeiro tempo. Acho que, até pelo momento de falta de confiança, nós faltamos um pouco de confiança no jogo e fizemos um primeiro tempo abaixo daquilo que a gente joga”, analisou o treinador tricolor em coletiva.

Veja como foi Bahia 2x1 Vitória, pela final do Campeonato Baiano

Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 20
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO

Uma das chaves para a mudança de postura na segunda etapa foram as alterações no intervalo. Ao trocar Román Gómez e Ademir por Erick e Kike Oliveira, o treinador reposicionou Acevedo na lateral direita, mudança que, na sua leitura, deu outra cara ao Bahia.

“A maneira que eu imaginei para construir era o Nico fazendo esse terceiro homem e depois os dois atacantes, com ele, Erick e Juba, com cinco homens de frente para tentar empurrar o Vitória para o seu campo de defesa e tentar construir melhor as jogadas. A entrada do Erick no lugar dele e o Niko no meio foi mais ou menos troca por troca, mas o Nico hoje fez uma partida espetacular, jogando na construção, só que pelo lado do campo. Eu imaginava que nós teríamos a bola no segundo tempo e nós precisávamos construir melhor do que no primeiro”, explicou Ceni.

Com a conquista, Ceni se torna bicampeão baiano consecutivo com o Bahia e ergue sua terceira taça pelo clube, contando também a Copa do Nordeste do ano passado. Em meio às conquistas recentes, o treinador tratou o novo título como algo significativo não só para si, mas também para o elenco, especialmente para jogadores em diferentes momentos da carreira.

“São poucas finais que você faz na vida e você tem que aproveitar sempre a oportunidade. Quando você chega numa final, ano passado nós tivemos duas finais e ganhamos as duas, este ano ganhamos o Campeonato Baiano, e só há mais uma possibilidade de fazer uma final em torneio mata-mata [Copa do Brasil]. Quando a vida lhe dá essas oportunidades, você não pode desperdiçar. Para aqueles que são mais velhos, que já estão quase no final da carreira, é muito importante acumular mais uma taça, porque a gente é lembrado pelos títulos. E os mais jovens têm que aproveitar desde o começo para tentar vencer e ganhar títulos”, destacou o treinador.

Veja os jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano

Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 23
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO

Apesar da alegria pela conquista, Ceni não escondeu a decepção pela eliminação precoce na Libertadores, mas deixou claro que o grupo precisa virar a página e focar no restante da temporada.

“É um pecado. Pela rota traçada desde o começo do ano, é um pecado ter saído da Copa Libertadores, mas nós não podemos ficar lamentando para o resto da vida. A vida é feita de continuar. Perder faz parte; desistir não deve fazer parte. Vamos continuar, tentar sempre fazer o nosso melhor. O torcedor, quando joga junto da gente, é sempre especial, é o que faz a diferença aqui na nossa casa”, afirmou.

LEIA MAIS 

Herói do título, Jean Lucas comemora gols e responde as críticas: 'A gente trabalha em silêncio'

Everton Ribeiro fala em reconciliação com torcida do Bahia após título do Baiano: 'É um alento'

Com dois gols de Jean Lucas, Bahia vence o Vitória de virada e conquista o Campeonato Baiano de 2026

Ex-Bahia projeta título da Copa do Nordeste por time sergipano: ‘Seria muito especial’

Goleiro emprestado pelo Bahia volta a jogar depois de três meses e defende pênalti

Já projetando o “segundo round” contra o Vitória, marcado para quarta-feira (11), Ceni falou sobre a necessidade de rodar o elenco e recuperar atletas para manter o bom momento, diminuir o desgaste físico e seguir brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro — atualmente o Bahia ocupa a quarta posição da Série A, com sete pontos, três a menos que os líderes Palmeiras e São Paulo.

“Amanhã eles [jogadores] descansam e nós [comissão técnica] começamos a analisar um pouco do jogo. Temos segunda e terça para trabalhar essa equipe e fazer mudanças. Nada impede que a gente faça trocas dependendo do nível de cansaço. O Jean Lucas e o Everton acabaram muito cansados. Quem sabe o Michel Araújo, que já treinou ontem com a gente, com mais dois treinamentos, possa estar presente também. Enfim, é um grupo que vai ter que se ajudar”, projetou.

Tags:

Bahia Ba-vi Campeonato Baiano

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - Após título, Everaldo se declara para o Bahia: 'Eu tenho um amor por aqui'

Após título, Everaldo se declara para o Bahia: 'Eu tenho um amor por aqui'
Imagem - Ademir minimiza fator casa em próximo Ba-Vi: 'Não gosto dessa questão de vantagem'

Ademir minimiza fator casa em próximo Ba-Vi: 'Não gosto dessa questão de vantagem'

MAIS LIDAS

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
01

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Imagem - BBB 26: Milena vence a prova do Anjo e escolhe líder para o Monstro
02

BBB 26: Milena vence a prova do Anjo e escolhe líder para o Monstro

Imagem - Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar
03

Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar

Imagem - Resultado da Lotofácil 3630, deste sábado (7)
04

Resultado da Lotofácil 3630, deste sábado (7)