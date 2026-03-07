BROCOU

Herói do título, Jean Lucas comemora gols e responde as críticas: 'A gente trabalha em silêncio'

Volante tricolor foi o responsável por marcar os dois gols do Bahia na final do Baianão

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 21:43

Jean Lucas foi o herói do Bahia na final do Campeonato Baiano Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

De virada, o Bahia venceu o Vitória por 2x1 na tarde deste sábado (7), na Arena Fonte Nova, e sagrou-se campeão baiano pela 52ª vez na história. Apesar do Tricolor sair atrás do placar no primeiro tempo, a estrela de Jean Lucas brilhou na segunda etapa e o volante do Esquadrão marcou duas vezes na partida.

Criticado pelo início de temporada abaixo, o volante deu a volta por cima ao colocar o seu nome na história do 52º título estadual do clube. Ele, inclusive, tinha noção das críticas e destacou que estava trabalhando para mostrar dentro de campo que poderia "virar a chave".

Veja imagens de Bahia x Vitória, pela final do Campeonato Baiano 1 de 12

"Só mais glorificar o nome de Deus por tudo. Eu vim trabalhando muito com os companheiros. A gente trabalha em silêncio, né? Sabemos que passamos por uma desclassificação muito difícil pra gente, não abaixamos a cabeça. Fui coroado com dois gols. Um jogo muito difícil, que sabemos que um Ba-Vi é um jogo à parte. Somente glorificar o nome de Deus pelo título, nosso grupo merece", destacou.

A eliminação da Copa Libertadores para o O'Higgins, do Chile, deixou o torcedor com um pé atrás. No entanto, a torcida esqueceu por um momento das críticas e lotou a Fonte Nova. Para Jean, a conquista do Campeonato Baiano serviu como uma resposta do elenco para os torcedores do Bahia.

"Eu falo que o torcedor é o décimo segundo jogador. Mesmo eles chateados, estiveram aqui na nossa casa, nos empurraram até o último minuto. Não começamos muito bem no jogo, o primeiro tempo um pouco abaixo, mas o segundo tempo o torcedor veio junto com a gente. Espero que agora eles possam estar um pouco menos machucados, mas a gente vai reconquistando a confiança", respondeu.

Em sua terceira temporada vestindo a camisa azul, vermelha e branca, o jogador chegou aos 19 gols marcados pelo Esquadrão. Antes do Bahia, a temporada com mais tentos anotados na carreira tinha sido pelo Lyon em 2019/20. No entanto, o encaixe do camisa 6 em Salvador foi imediato. Foram nove gols no primeiro ano, sete no segundo e até então já são três em 2026.

O faro de artilheiro veio com uma mudança no seu posicionamento. Com Rogério Ceni, passou a preencher espaços cada vez mais próximos do gol adversário, o que possibilitou que o volante pisasse mais na área. Foi assim, inclusive, que marcou os dois tentos contra o Vitória. O volante estava no lugar certo e na hora certa para empurrar as bolas para a rede.