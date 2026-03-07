BA-VI 506

Relembre as últimas 10 finais de Campeonato Baiano entre Bahia e Vitória

Decisão em jogo único será disputada neste sábado (7), às 17h, na Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 07:00

Troféu do Campeonato Baiano Crédito: Pietro Carpi/FBF

Bahia e Vitória se enfrentam neste sábado (7), às 17h, na Arena Fonte Nova, para decidir quem ficará com o título do Campeonato Baiano de 2026. O clássico, que chega ao 506º capítulo, marca também o retorno de uma final em jogo único, algo que não acontecia desde 1981, podendo se tornar também a primeira na história a ser decidida nos pênaltis, em caso de empate.

Além disso, será a primeira vez desde 2016, 2017 e 2018 que as duas equipes disputam três finais estaduais consecutivas, criando um verdadeiro tira-teima entre os rivais. Em 2024, o Vitória levou a melhor e conquistou o seu 30º título estadual. Já em 2025, foi a vez do Bahia erguer a taça e chegar à 51ª conquista do Baianão.

Com o novo confronto decisivo neste ano, sobe para 11 o número de finais disputadas entre Bahia e Vitória desde 2009. Relembre abaixo como foram as últimas 10 decisões do Campeonato Baiano entre os dois gigantes do estado.