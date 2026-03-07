Relembre as últimas 10 finais de Campeonato Baiano entre Bahia e Vitória

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 7 de março de 2026 às 07:00
Bahia e Vitória se enfrentam neste sábado (7), às 17h, na Arena Fonte Nova, para decidir quem ficará com o título do Campeonato Baiano de 2026. O clássico, que chega ao 506º capítulo, marca também o retorno de uma final em jogo único, algo que não acontecia desde 1981, podendo se tornar também a primeira na história a ser decidida nos pênaltis, em caso de empate.
Além disso, será a primeira vez desde 2016, 2017 e 2018 que as duas equipes disputam três finais estaduais consecutivas, criando um verdadeiro tira-teima entre os rivais. Em 2024, o Vitória levou a melhor e conquistou o seu 30º título estadual. Já em 2025, foi a vez do Bahia erguer a taça e chegar à 51ª conquista do Baianão.
Com o novo confronto decisivo neste ano, sobe para 11 o número de finais disputadas entre Bahia e Vitória desde 2009. Relembre abaixo como foram as últimas 10 decisões do Campeonato Baiano entre os dois gigantes do estado.
Relembre como foram as últimas 10 finais do Campeonato Baiano decididas entre Bahia e Vitória