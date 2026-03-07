Acesse sua conta
Relembre as últimas 10 finais de Campeonato Baiano entre Bahia e Vitória

Decisão em jogo único será disputada neste sábado (7), às 17h, na Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 07:00

Troféu do Campeonato Baiano
Troféu do Campeonato Baiano Crédito: Pietro Carpi/FBF

Bahia e Vitória se enfrentam neste sábado (7), às 17h, na Arena Fonte Nova, para decidir quem ficará com o título do Campeonato Baiano de 2026. O clássico, que chega ao 506º capítulo, marca também o retorno de uma final em jogo único, algo que não acontecia desde 1981, podendo se tornar também a primeira na história a ser decidida nos pênaltis, em caso de empate. 

Além disso, será a primeira vez desde 2016, 2017 e 2018 que as duas equipes disputam três finais estaduais consecutivas, criando um verdadeiro tira-teima entre os rivais. Em 2024, o Vitória levou a melhor e conquistou o seu 30º título estadual. Já em 2025, foi a vez do Bahia erguer a taça e chegar à 51ª conquista do Baianão.

Com o novo confronto decisivo neste ano, sobe para 11 o número de finais disputadas entre Bahia e Vitória desde 2009. Relembre abaixo como foram as últimas 10 decisões do Campeonato Baiano entre os dois gigantes do estado.

Relembre como foram as últimas 10 finais do Campeonato Baiano decididas entre Bahia e Vitória

2009: Vitória campeão após vencer a ida em Pituaçu por 2x1 e empatar a volta no Barradão por 2x2 por Reprodução
2010: Vitória campeão após vencer a ida em Pituaçu por 1x0 e perder a volta no Barradão por 2x1 por Reprodução
2012: Bahia campeão após empatar a ida no Barradão por 0x0 e empatar a volta em Pituaçu por 3x3 por Reprodução
2013: Vitória campeão após vencer a ida na Arena Fonte Nova por 7x3 e empatar a volta no Barradão por 1x1 por Reprodução
2014: Bahia campeão após vencer a ida na Arena Fonte Nova por 2x0 e empatar a volta em Pituaçu por 2x2 por Reprodução
2016: Vitória campeão após vencer a ida no Barradão por 2x0 e perder a volta na Fonte Nova por 1x0 na. por Reprodução
2017: Vitória campeão após empatar a ida na Arena Fonte Nova por 1x1 e empatar a volta no Barradão por 0x0 por Reprodução
2018: Bahia campeão após vencer a ida na Arena Fonte Nova por 2x1 e vencer a volta no Barradão por 1x0 por Reprodução
2024: Vitória campeão após vencer a ida no Barradão por 3x2 e empatar a volta na Arena Fonte Nova por 1x1 por Victor Ferreira/ECV
2025: Bahia campeão após vencer a ida na Arena Fonte Nova por 2x0 e empatar a volta no Barradão por 1x1. por Letícia Martins/ECB
1 de 10
2009: Vitória campeão após vencer a ida em Pituaçu por 2x1 e empatar a volta no Barradão por 2x2 por Reprodução

