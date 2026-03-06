Acesse sua conta
Confira os desfalques do Vitória para a final do Campeonato Baiano contra o Bahia

A decisão será neste sábado (7), às 17h, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:44

Dudu e Caíque Gonçalves desfalcam o Vitória contra o Bahia
Dudu e Caíque Gonçalves desfalcam o Vitória contra o Bahia Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória chega para a final do Campeonato Baiano com uma série de desfalques. O clássico contra o Bahia, marcado para este sábado às 17h (horário de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pode definir o campeão estadual de 2026 no tempo normal ou, em caso de empate, nas cobranças de pênaltis.

Para a decisão, o técnico Thiago Carpini convive com várias baixas por questões físicas. Estão no departamento médico o lateral Nathan Mendes, os zagueiros Luana Cândido e Kauan, além dos volantes Dudu e Rúben Ismael. No ataque, Pedro Henrique também segue em recuperação e não deve ficar à disposição para o clássico.

Entre os jogadores que ainda podem aparecer como opção está o centroavante Renzo López. O uruguaio se recuperou de uma lesão na coluna e voltou a participar dos treinos com o restante do elenco nos últimos dias. A presença dele na final ainda depende da avaliação da comissão técnica, mas existe a possibilidade de reforçar o time na decisão.

O Vitória também terá um desfalque por suspensão. O volante Caíque Gonçalves foi expulso na semifinal contra a Jacuipense e cumpre suspensão automática. Com isso, a tendência é que o jovem Edenilson ganhe oportunidade entre os titulares.

Além das ausências por lesão e suspensão, o Rubro-Negro ainda tem outras duas situações que impedem a utilização de reforços recém-chegados. Cacá e Tarzia não foram registrados a tempo para disputar o Campeonato Baiano e só poderão estrear pelo clube no clássico da próxima quarta-feira (11), pela 4ª rodada do Brasileirão, também na Fonte.

A situação é semelhante a do atacante Anderson Pato, que também não pode atuar na final estadual, pois já entrou em campo no Baianão pela Juazeirense.

