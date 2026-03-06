FIQUE ATENTO

Fonte Nova terá abertura antecipada dos portões e esquema especial de segurança para Ba-Vi

O clássico entre Bahia e Vitória que marca o fim do Baianão 2026 começa às 17h deste sábado (7)

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de março de 2026 às 14:49

Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação/Arleandes Torres

A partida final do Campeonato Baiano 2026, no próximo sábado (7), na Arena Fonte Nova, às 17h, entre Bahia e Vitória, terá abertura dos portões horas antes do início do jogo. A orientação é que os torcedores estejam atentos aos horários de acesso dos setores, cheguem e entrem no estádio com antecedência para garantir mais tranquilidade no acesso.

Os portões terão abertura nos seguintes horários: Camarote Esquadrão Zone, Camarotes, Lounge Premium e os estacionamentos N e EE às 13h; o Estacionamento EDG às 14h; Arquibancada e Arena Kids às 14h30.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21 1 de 55

A operação de segurança contará com o efetivo da Polícia Militar da Bahia com 495 policiais do 2CIPM/BTS, do Batalhão Especializado em Eventos, Polícia Montada, Esquadrão de Motociclistas Águia e Academia de Polícia Militar, GRAER, CFAP, CPE, BPATAMO, BPCHOQUE.