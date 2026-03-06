ÍDOLO TRICOLOR

'A Bahia me escolheu para ser um dos seus', diz Emerson Ferretti ao receber título de Cidadão Baiano

Ex-goleiro e atual presidente do Esporte Clube Bahia – Associação foi homenageado em sessão especial na Alba, em Salvador

Miro Palma

Publicado em 6 de março de 2026 às 20:07

Com direito a apresentação especial do Cortejo Afro, Emerson recebe o título de Cidadão Baiano na Alba Crédito: Junior Ribeiro/EC Bahia - Associação

“Havia algo de especial neste lugar impossível de descrever, mas tão forte de sentir. Era como se a Bahia já me chamasse pelo nome”, disse Emerson Ferretti, ao lembrar da primeira vez em que sentiu que seu destino estava ligado à terra onde hoje é tratado como um dos seus. A frase abriu o tom emocionado da cerimônia em que o ex-goleiro e atual presidente do Esporte Clube Bahia - Associação recebeu o Título de Cidadão Baiano, em sessão especial realizada na manhã desta sexta-feira (6), na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em Salvador.

A homenagem, proposta pelo deputado estadual Bobô, reuniu autoridades, dirigentes esportivos, ex-jogadores e convidados. A solenidade começou em clima de festa: ao som dos tambores do Cortejo Afro, Emerson foi conduzido até o plenário enquanto um arranjo do Hino do Bahia era interpretado pelo cantor Aloísio Menezes.

Na plateia, nomes que ajudaram a construir capítulos históricos do Bahia, como o goleiro Ronaldo, o volante Gil Sergipano, o atacante Sandro, o meia Dico Maradona e o zagueiro João Marcelo — campeões brasileiros pelo clube em 1988 — além de outros ídolos que vestiram a camisa azul, vermelha e branca, como Osni e Preto Casagrande.

Ao justificar a honraria, Bobô destacou a ligação que o ex-goleiro construiu com o estado desde que chegou ao clube, há 26 anos. Natural de Porto Alegre (RS), Emerson desembarcou na capital baiana para defender o Esquadrão e acabou criando raízes profundas. Pelo Bahia, conquistou dois títulos da Copa do Nordeste, em 2001 e 2002, além de receber a Bola de Prata como melhor goleiro do país em 2001. “Emerson construiu uma trajetória marcada pelo talento, mas também pela seriedade, pela postura e pelo respeito que sempre demonstrou dentro e fora de campo. Foi assim que ele conquistou algo que não se compra e não se impõe: o respeito e o carinho do povo baiano”, afirmou o parlamentar.

Na carreira como atleta, o ex-goleiro também passou por clubes como Grêmio, Flamengo, Juventude e Vitória, acumulando conquistas como três títulos da Copa do Brasil. Depois de pendurar as luvas, seguiu ligado ao esporte em funções de gestão.

Entre 2012 e 2017, presidiu o Esporte Clube Ypiranga e participou de um processo de reorganização administrativa da tradicional equipe baiana. Atualmente, Ferretti representa o Esporte Clube Bahia — Associação na SAF firmada com o City Football Group e conduz projetos de expansão do clube para outras modalidades esportivas.

Durante o discurso, ele destacou a importância de receber a homenagem justamente das mãos de Bobô, um dos maiores ídolos da história do Bahia. “Para mim, ele é mais do que isso. Ele foi meu diretor, meu treinador, meu líder. Eu tive a honra de ser capitão de um time treinado por Bobô. E, para além dos inúmeros aprendizados que recebi dele, juntos levantamos um dos troféus mais importantes da história do nosso clube: o bicampeonato da Copa do Nordeste”, afirmou.

Ferretti também recordou sua trajetória com a camisa tricolor e o orgulho de ter defendido o clube em tantas ocasiões. “Na história quase centenária do clube, sou o terceiro goleiro que mais vestiu essa camisa e tenho um orgulho imenso disso. Nenhum prêmio individual supera o orgulho de defender esse escudo tantas vezes. Obrigado, Esporte Clube Bahia, por me trazer para a Bahia”.