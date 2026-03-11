VALE 3 PONTOS

Ba-Vi da revanche? Bahia e Vitória se preparam para segundo clássico com pretensões diferentes

Esquadrão vai receber o Leão na Arena Fonte Nova nesta quarta-feira (11), às 20h

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de março de 2026 às 05:00

Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

No primeiro Ba-Vi do ano, o Bahia saiu vencedor dentro do Barradão. No segundo, o Tricolor virou a partida e terminou o Campeonato Baiano como campeão. Agora, no terceiro clássico do ano, o Vitória vai novamente para a Fonte Nova com o objetivo de conseguir a sua revanche do revés no último final de semana. Desta vez, ambos os clubes vão entrar em campo às 20h desta quarta-feira (11) para conseguir os três pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

Ambos os torcedores rubro-negros quanto tricolores não veem seus times jogarem pela competição nacional há um mês. Na última oportunidade, o Vitória perdeu para o Flamengo por 2x1 dentro de casa, enquanto o Bahia venceu o Vasco por 1x0 em São Januário. O tempo afastado do Brasileirão aconteceu pelas fases preliminares da Copa Libertadores, o que adiou os jogos da 4ª rodada das equipes baianas.

O objetivo de cada um dos times com os três pontos é diferente. O Esquadrão entra na rodada ocupando a 4ª colocação, com sete pontos conquistados em três jogos disputados. Já o Rubro-negro está em 15º, a um ponto da zona de rebaixamento.

Se o Vitória quiser impedir o Bahia de vencer o terceiro clássico seguido e também evitar a terceira derrota seguida na competição, dois tabus terão que ser quebrados. O Leão só venceu um Ba-Vi nos últimos 10 jogos disputados, justamente o último jogado no Campeonato Brasileiro. Nesse recorte, os outros nove confrontos tiveram cinco triunfos tricolores e quatro empates.

O último Ba-Vi perdido pelo Bahia como mandante ocorreu em 2020, quando o Vitória venceu por 2x0 na Copa do Nordeste. Considerando somente os jogos válidos pela Série A, o jejum cresce para 35 anos. No Campeonato Brasileiro de 1991, o Leão superou o Esquadrão por 1x0 com gol de Júnior Guimarães.

Mudanças

Na final do Baianão, o Leão foi superior no primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 1x0, com gol de Baralhas. Na etapa final, porém, o jogo mudou de panorama, e o Esquadrão conseguiu a virada graças a dois gols de Jean Lucas, fazendo a festa em uma Fonte Nova completamente tricolor. Com o rendimento no jogo, os dois times podem ter mudanças em suas escalações titulares.

No lado tricolor, Kike Olivera, Erick e Mateo Sanabria entraram bem no clássico e podem ganhar mais minutagem no confronto pela Série A. Herói do título, Jean Lucas foi citado por Rogério Ceni como uma possibilidade de troca pelo alto desgaste físico. A única certeza de mudança para o treinador do Esquadrão é a ausência de Everton Ribeiro. O camisa 10 sentiu e está vetado para a partida.

Além do meia, o zagueiro David Duarte também não joga o confronto. A tendência também é de que o volante Caio Alexandre ainda não esteja disponível para ser relacionado. O camisa oito tem sua volta esperada para o próximo final de semana. Em contrapartida, o uruguaio Michel Araújo já voltou a treinar com o time e será relacionado para o clássico.

Do lado rubro-negro, o time terá reforços e retornos importantes à disposição. Últimos contratados pelo Leão na primeira janela de transferências do ano, o zagueiro Cacá e os atacantes Diego Tarzia e Anderson Pato ficaram de fora do Ba-Vi do último fim de semana por não estarem inscritos no estadual. Agora, os três estão liberados para atuar e reforçam a equipe no clássico válido pela Série A. O defensor, inclusive, pode fazer sua estreia como titular.

Além deles, o técnico Jair Ventura também pode contar com retornos relevantes. O volante Caíque Gonçalves volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na final do Baiano, consequência da expulsão na semifinal. Outro possível retorno é o do zagueiro Luan Cândido, que avança na fase de transição após lesão, assim como o atacante Renzo López, que já vem treinando com o elenco e também tem chance de ser relacionado.