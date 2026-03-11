BA-VI 507

Bahia e Vitória fazem jogo de tempos diferentes e empatam em 1x1 pelo Brasileirão

Ramon abriu o placar para o Leão e Jean Lucas empatou para o Esquadrão

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de março de 2026 às 22:07

Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/ECV

Em um jogo de dois tempos bem distintos — mas não como foi na final do Baianão — Bahia e Vitória empataram em 1x1 na noite desta quarta-feira (20), na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diferente da decisão estadual, que teve um tempo para cada lado, pela Série A a primeira etapa foi elétrica, com certo domínio do Esquadrão, e terminou empatada com dois gols nos acréscimos: Ramon abriu o placar para o Leão, e Jean Lucas, de novo ele, deixou tudo igual para o Tricolor. No segundo tempo, porém, os dois times produziram um jogo sonolento, que manteve o placar inalterado até o apito final.

Com o resultado, o Bahia chega aos oito pontos e segue momentaneamente na 4ª colocação. Os comandados de Rogério Ceni voltam a campo no próximo domingo (15), às 16h, contra o Internacional, no Beira-Rio. Já o Vitória permanece na 15ª posição, com quatro pontos, e volta à ação neste sábado (14), quando encara o Atlético-MG, às 18h30, no Barradão.

O JOGO

O clássico na Fonte Nova começou muito agitado. Logo aos dois minutos de jogo, Cacá recuou para Lucas Arcanjo, que se atrapalhou no domínio, entregou a bola de graça para Erick Pulga e acabou cometendo o pênalti na sequência. No entanto, o goleiro rubro-negro se redimiu ao defender a cobrança de Willian José e ainda contou com a sorte — e com a ajuda do VAR —, que anulou o gol marcado por Luciano Juba no rebote, já que o lateral invadiu a área antes da cobrança.

Depois do lance, o jogo seguiu mais estudado e muito truncado no meio-campo, com muitas faltas e pouca fluidez. Quem voltou a ter uma chance de perigo primeiro foi o Leão, aos 15 minutos, com Matheuzinho, que interceptou passe de Gabriel Xavier na intermediária, avançou até a entrada da área e bateu cruzado para defesa de Ronaldo. A partir desse momento, porém, o Bahia passou a dominar completamente a partida.

O Vitória tentava marcar pressão alta, com Matheuzinho, Kayzer e Marinho encaixando no tripé base da construção do Bahia, formado por Acevedo, Gabriel Xavier e Mingo. Mas o Esquadrão conseguia superar a pressão com muita facilidade e criava enorme superioridade numérica no meio, já que os três homens de frente do Leão não faziam a recomposição.

Com isso, os homens de meio e de frente do Bahia deitaram e rolaram, colocaram o Vitória na roda e criaram um caminhão de chances. A melhor sequência veio com Erick, que acertou o travessão duas vezes em lances praticamente seguidos. Primeiro, o camisa 14 arriscou de muito longe e obrigou Arcanjo a desviar para o travessão. Depois, da entrada da área, bateu de três dedos e acertou a trave novamente, arrancando o suspiro da torcida na Fonte Nova.

Quando o Vitória estava completamente entregue, o árbitro mandou os times para a parada de hidratação, e o rubro-negro agradeceu como um lutador contra as cordas que escuta o gongo para salvar pelo menos mais um round. E o time soube tirar proveito da pausa, que esfriou o ímpeto do Bahia, e serviu para Jair Ventura reorganizar recomposição da equipe, que não só equilibrou o jogo novamente, mas também abriu o placar.

Aos 46 minutos, Kayzer puxou contra-ataque com categoria e acionou Marinho na ponta. Na tentativa de fazer o corte, Juba acabou entregando a bola nos pés de Ramon, que passava pelo meio. O lateral mostrou muita habilidade para finalizar de antes da meia lua com uma cavadinha, encobrindo Ronaldo e marcando um golaço na Fonte.

Logo depois do gol, o Rubro-Negro teve a chance de ampliar em mais um contra-ataque, mas Marinho chutou para fora e desperdiçou a oportunidade. E, como já diz o velho ditado do futebol, quem não faz, toma. O Leão viu o Bahia empatar em um lance que parecia replay do primeiro gol do Esquadrão na decisão do último fim de semana. Acevedo cruzou na segunda trave, Willian José escorou para a pequena área e Jean Lucas apareceu livre para mandar para o fundo do gol e deixar tudo igual antes do intervalo.

Todo o frenesi da primeira etapa, no entanto, parece que ficou no intervalo, e o segundo tempo começou em ritmo bem mais lento para os dois lados. O Bahia até tinha mais posse de bola, mas nem de longe conseguiu repetir o mesmo volume de jogo da etapa inicial. Já o Vitória, embora não sofresse tanto com a queda de ritmo do rival, também não conseguia encaixar bons contra-ataques. Se não fosse pela tensão natural de um clássico, e sim um jogo qualquer, tricolores e rubro-negros poderiam muito bem estar acompanhando a partida aos bocejos.

O duelo seguiu em ritmo sonolento durante toda a segunda etapa, e a cada minuto que passava os jogadores demonstravam cada vez mais o cansaço acumulado da final disputada no fim de semana. Com isso, mesmo com as mexidas dos dois lados na tentativa de oxigenar o jogo, as equipes praticamente não produziram nada. Foram apenas seis finalizações somadas no segundo tempo, somente uma no alvo — bem diferente da primeira etapa, que teve 12 arremates, sendo seis na direção do gol —, e os dois times pareceram apenas esperar o apito final chegar.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Vitória – 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Bahia: Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingos e Luciano Juba; Erick (Michel Araújo), Jean Lucas Rodrigo Nestor (David Martins); Kike Oliveira (Ademir), Willian José (Everaldo) e Erick Pulga (Sanabria). Técnico: Rogério Ceni.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Edu (Camutanga) e Ramon (Jamerson); Caíque, Baralhas e Emmanuel Martínez; Marinho (Erick), Kayzer (Fabri) e Matheuzinho (Cantalapiedra). Técnico: Jair Ventura.

Local: Arena Fonte Nova

Público pagante: 43.421

Renda: R$ 1.517.916

Gols: Ramon (Vitória), aos 46 minutos e Jean Lucas (Bahia), aos 50 minutos do 1º tempo

Cartões amarelos: Mingo (Bahia) e Lucas Arcanjo (Vitória)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)