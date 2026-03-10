NOVA CASA

Ex-técnico do Bahia é anunciado por gigante do futebol brasileiro

Profissional de 51 anos assume o comando do São Paulo

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de março de 2026 às 16:12

Roger Machado no comando do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/ECB

O São Paulo confirmou nesta terça-feira (10) a contratação do técnico Roger Machado, que teve passagem pelo Bahia, para substituir o argentino Hernán Crespo, demitido na última segunda-feira. O treinador assinou contrato com o clube paulista até o fim de 2026 e já iniciou os trabalhos no CT da Barra Funda.

Em declaração ao site oficial do clube, Roger destacou a motivação para assumir o comando de um dos times mais tradicionais do país. "Estou muito feliz e muito motivado com essa oportunidade. Sei que é um desafio muito grande e tenho consciência do tamanho do São Paulo. Chegamos confiantes para realizar um grande trabalho", afirmou o profissional de 51 anos.

A estreia deve acontecer rapidamente. O São Paulo volta a campo na quinta-feira (12), quando enfrenta a Chapecoense, no MorumBis, pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (15), o time encara o Red Bull Bragantino, fora de casa, também pela elite nacional.

O último trabalho de Roger Machado foi no Internacional, onde permaneceu entre 2024 e 2025. No período, comandou a equipe em 73 partidas, com 34 vitórias. O treinador estava livre no mercado desde setembro do ano passado, quando deixou o clube gaúcho.

Ao longo da carreira, ele acumulou passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Grêmio, Juventude, Novo Hamburgo, Atlético-MG, Palmeiras, Fluminense e Bahia. Pelo Esquadrão, Roger trabalhou entre abril de 2019 e setembro de 2020, somando 73 jogos, com 31 vitórias, 21 empates e 21 derrotas, desempenho de 50% de aproveitamento.