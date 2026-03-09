Acesse sua conta
Bomba no São Paulo: Hernán Crespo é demitido e clube terá que pagar multa milionária; veja valores

Mesmo com boa campanha no Brasileirão, diretoria tricolor encerra ciclo do treinador argentino

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 9 de março de 2026 às 21:46

Crespo se despede do São Paulo
Crespo se despede do São Paulo Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC

O que parecia ser uma semana de calmaria e preparação para o retorno do Brasileirão transformou-se em um cenário de despedida. Nesta segunda-feira (9), o São Paulo surpreendeu ao anunciar o desligamento do técnico argentino Hernán Crespo e de toda a sua comissão técnica. Nem mesmo a performance sólida no campeonato nacional — onde o Tricolor divide a liderança com o Palmeiras, perdendo o topo apenas no saldo de gols — foi garantia de estabilidade para o treinador.

A trajetória de Crespo nesta temporada foi marcada por turbulências. No Paulistão, o time enfrentou oscilações, garantindo a classificação para o mata-mata apenas na reta final. A caminhada parou nas semifinais, com um revés de 2x1 diante do rival Palmeiras. Entretanto, o desgaste maior ocorreu fora das quatro linhas: declarações de que o foco da equipe seria meramente fugir do rebaixamento no Brasileiro estremeceram o vínculo com a diretoria. O desfecho da parceria foi selado em uma reunião nesta segunda.

A decisão marca uma mudança brusca de postura da cúpula tricolor, que vinha sustentando a permanência do comandante. Em nota, o clube detalhou a reformulação: "O São Paulo Futebol Clube definiu nesta segunda-feira (09) a saída do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de goleiros Gustavo Nepote".

Crespo carrega no currículo o mérito histórico de ter tirado o São Paulo da fila de troféus em sua primeira passagem, ao bater o Palmeiras na final de 2021. Ao retornar, prometeu concluir as missões que ficaram pendentes, mas não encontrou a consistência necessária, vivendo em um eterno "efeito sanfona" de resultados.

No cargo desde julho de 2025, o argentino encerra este ciclo com um aproveitamento ligeiramente inferior ao de sua primeira experiência. No total, foram 99 jogos (45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas). Recortando apenas este último período, foram 46 partidas e 21 triunfos, com o rendimento caindo de 52,94% para 50,72%.

Ao oficializar a saída, o clube foi sucinto nos votos de despedida: "O São Paulo deseja sucesso para Hernán Crespo e sua comissão técnica na sequência de suas carreiras". Pelo rompimento antecipado do contrato, o clube deverá pagar uma multa rescisória estimada em R$ 4 milhões.

