Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Na mira da Seleção Brasileira, Igor Thiago decide contra West Ham em duelo eletrizante

Apesar da eliminação do Brentford, centroavante brasileiro confirma fase iluminada e atrai olhares do mundo da bola

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 9 de março de 2026 às 23:03

Igor Thiago vive fase artilheira
Igor Thiago vive fase artilheira Crédito: Divulgação

O atacante brasileiro Igor Thiago viveu uma noite de sentimentos mistos nesta segunda-feira (9). Em duelo decisivo pela FA Cup (Copa da Inglaterra) contra o West Ham, o centroavante do Brentford reafirmou sua excelente fase goleadora, mas não conseguiu evitar a eliminação de sua equipe em uma partida decidida apenas nos pênaltis.

Thiago foi o grande protagonista do Brentford no tempo normal, anotando os dois gols da equipe no empate por 2x2. O primeiro surgiu de forma oportunista aos 28 minutos, após um desvio de cabeça, e o segundo veio em uma cobrança de pênalti no finalzinho. Com esses gols, o brasileiro alcançou a expressiva marca de 21 tentos na temporada.

Apesar da atuação brilhante, o desfecho no Estádio Olímpico de Londres foi amargo. Na disputa de pênaltis, Igor Thiago cumpriu seu papel e converteu. No entanto, o erro do companheiro Dango Ouattara e a pontaria certeira dos jogadores do West Ham selaram a derrota por 5x3, encerrando o sonho do título da copa nacional.

O desempenho reforça o porquê de o jogador estar no radar de grandes clubes europeus e também da Seleção Brasileira. Recentemente, Igor Thiago renovou seu contrato com o Brentford até 2031 para afastar o interesse de gigantes como o Tottenham, e os rumores de uma pré-lista de convocação feita por Carlo Ancelotti para a próxima Data Fifa ganham cada vez mais força.

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - Bomba no São Paulo: Hernán Crespo é demitido e clube terá que pagar multa milionária; veja valores

Bomba no São Paulo: Hernán Crespo é demitido e clube terá que pagar multa milionária; veja valores
Imagem - Comissão de Ancelotti estará na Fonte Nova para acompanhar Bahia x Vitória pelo Brasileirão

Comissão de Ancelotti estará na Fonte Nova para acompanhar Bahia x Vitória pelo Brasileirão

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
01

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres
02

Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres

Imagem - Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)
03

Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)

Imagem - Vazamento de esgoto e mofo: MP aciona Justiça contra hospital de Salvador por irregularidades
04

Vazamento de esgoto e mofo: MP aciona Justiça contra hospital de Salvador por irregularidades