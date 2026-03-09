Na mira da Seleção Brasileira, Igor Thiago decide contra West Ham em duelo eletrizante

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Miro Palma
Publicado em 9 de março de 2026 às 23:03
O atacante brasileiro Igor Thiago viveu uma noite de sentimentos mistos nesta segunda-feira (9). Em duelo decisivo pela FA Cup (Copa da Inglaterra) contra o West Ham, o centroavante do Brentford reafirmou sua excelente fase goleadora, mas não conseguiu evitar a eliminação de sua equipe em uma partida decidida apenas nos pênaltis.
Thiago foi o grande protagonista do Brentford no tempo normal, anotando os dois gols da equipe no empate por 2x2. O primeiro surgiu de forma oportunista aos 28 minutos, após um desvio de cabeça, e o segundo veio em uma cobrança de pênalti no finalzinho. Com esses gols, o brasileiro alcançou a expressiva marca de 21 tentos na temporada.
Apesar da atuação brilhante, o desfecho no Estádio Olímpico de Londres foi amargo. Na disputa de pênaltis, Igor Thiago cumpriu seu papel e converteu. No entanto, o erro do companheiro Dango Ouattara e a pontaria certeira dos jogadores do West Ham selaram a derrota por 5x3, encerrando o sonho do título da copa nacional.
O desempenho reforça o porquê de o jogador estar no radar de grandes clubes europeus e também da Seleção Brasileira. Recentemente, Igor Thiago renovou seu contrato com o Brentford até 2031 para afastar o interesse de gigantes como o Tottenham, e os rumores de uma pré-lista de convocação feita por Carlo Ancelotti para a próxima Data Fifa ganham cada vez mais força.