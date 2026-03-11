BA-VI 507

Bahia e Vitória estão escalados para o Ba-Vi pelo Brasileirão com muitas novidades; veja os times

Equipes se enfrentam na Fonte Nova, pela 5ª rodada pela Série A

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de março de 2026 às 19:08

Bahia e Vitória se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/ECV

Bahia e Vitória estão escalados para se enfrentar pela segunda vez em menos de uma semana, logo mais, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada da Série A. Apenas quatro dias depois de medirem forças pela final do Campeonato Baiano, os dois times voltam a se enfrentar com times bem mexidos em relação às equipes que entraram em campo pela decisão.

A principal mudança no Bahia é a entrada de Rodrigo Nestor no lugar de Everton Ribeiro, que sentiu a coxa no Ba-Vi da decisão estadual e está fora da partida. No mais, Rogério Ceni mantém a base do time que começou o segundo tempo da final, com Acevedo na lateral-direita no lugar de Roman, Erick como volante e Kike Oliveira na vaga de Ademir.

Com isso, o Bahia vai a campo com: Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Oliveira, Willian José e Erick Pulga.

📝 Essa é a escalação tricolor pro jogo de hoje!

No banco, o Esquadrão conta com o retorno de Michel Araújo, recuperado de lesão. Por outro lado, além de Everton Ribeiro, o Bahia segue com alguns desfalques no departamento médico: Gilberto, David Duarte, Kanu, Caio Alexandre e Ruan Pablo.

Já o Vitória tem mudanças nos três setores do campo. Na zaga, Camutanga dá lugar a Cacá, que fará sua estreia com a camisa rubro-negra. No meio-campo, o jovem Edenilson sai para a entrada de Caíque Gonçalves, que volta à titularidade na função de volante. No ataque, Erick começa no banco, enquanto Marinho será titular pela primeira vez desde que retornou ao clube.

Assim, Jair Ventura manda o Vitória a campo com: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Edu, Cacá e Ramon; Caíque, Baralhas e Emmanuel Martínez; Marinho, Matheuzinho e Renato Kayzer.