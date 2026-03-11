Acesse sua conta
Bahia e Vitória estão escalados para o Ba-Vi pelo Brasileirão com muitas novidades; veja os times

Equipes se enfrentam na Fonte Nova, pela 5ª rodada pela Série A

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de março de 2026 às 19:08

Bahia e Vitória se enfrentam pela final do Campeonato Baiano
Bahia e Vitória se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/ECV

Bahia e Vitória estão escalados para se enfrentar pela segunda vez em menos de uma semana, logo mais, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada da Série A. Apenas quatro dias depois de medirem forças pela final do Campeonato Baiano, os dois times voltam a se enfrentar com times bem mexidos em relação às equipes que entraram em campo pela decisão.

A principal mudança no Bahia é a entrada de Rodrigo Nestor no lugar de Everton Ribeiro, que sentiu a coxa no Ba-Vi da decisão estadual e está fora da partida. No mais, Rogério Ceni mantém a base do time que começou o segundo tempo da final, com Acevedo na lateral-direita no lugar de Roman, Erick como volante e Kike Oliveira na vaga de Ademir.

Com isso, o Bahia vai a campo com: Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Oliveira, Willian José e Erick Pulga.

No banco, o Esquadrão conta com o retorno de Michel Araújo, recuperado de lesão. Por outro lado, além de Everton Ribeiro, o Bahia segue com alguns desfalques no departamento médico: Gilberto, David Duarte, Kanu, Caio Alexandre e Ruan Pablo.

LEIA MAIS 

Vitória confirma lesão grave na coluna e Dudu está fora da temporada

Vitória fecha preparação para o Ba-Vi; veja reforços e desfalques

Bahia pode ter retornos, mas Everton Ribeiro preocupa para o Ba-Vi pelo Brasileirão

Bahia x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Ba-Vi da revanche? Bahia e Vitória se preparam para segundo clássico com pretensões diferentes

Já o Vitória tem mudanças nos três setores do campo. Na zaga, Camutanga dá lugar a Cacá, que fará sua estreia com a camisa rubro-negra. No meio-campo, o jovem Edenilson sai para a entrada de Caíque Gonçalves, que volta à titularidade na função de volante. No ataque, Erick começa no banco, enquanto Marinho será titular pela primeira vez desde que retornou ao clube.

Assim, Jair Ventura manda o Vitória a campo com: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Edu, Cacá e Ramon; Caíque, Baralhas e Emmanuel Martínez; Marinho, Matheuzinho e Renato Kayzer.

Entre os reservas, o time tem as novidades de Renzo López, recuperado de lesão, e Anderson Pato, novo contratado relacionado pela primeira vez. Em contrapartida, Claudinho, Riccelli, Neris, Luan Cândido, Rúben Ismael, Dudu, Lucas Silva, Tarzia e Pedro Henrique ficam fora da lista, seja por lesão ou por opção técnica.

