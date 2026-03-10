ESQUADRÃO PRONTO

Bahia pode ter retornos, mas Everton Ribeiro preocupa para o Ba-Vi pelo Brasileirão

Esquadrão encara o Leão nesta quarta-feira (11), às 20h, na Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de março de 2026 às 20:00

Elenco do Bahia treina em preparação Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O Bahia encerrou, na tarde desta terça-feira (10), a preparação para enfrentar o Vitória no clássico marcado para esta quarta-feira (11), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni comandou a última atividade no CT Evaristo de Macedo e ainda tem dúvidas importantes para definir a equipe, principalmente por conta da situação do meia Éverton Ribeiro.

A programação começou com uma reunião no auditório, onde a comissão técnica apresentou um vídeo com erros e acertos do Ba-Vi do último sábado (7), que terminou com o título baiano do Tricolor. Na sequência, o elenco foi ao campo 1 do centro de treinamento, onde realizou trabalhos técnicos e táticos, com foco em disputas e ajustes de posicionamento para o clássico.

Para o Ba-Vi 507 da história, o Bahia pode ter retornos, mas também convive com problemas físicos. O principal deles envolve Éverton Ribeiro. O camisa 10 sentiu dores na coxa direita durante a final do Campeonato Baiano, realizou exames na segunda e permaneceu na academia na atividade desta terça. A presença do meia no clássico é considerada improvável, e Rodrigo Nestor aparece como principal opção para a vaga no meio-campo.

Por outro lado, Rogério Ceni pode contar com reforços. O meio-campista Michel Araujo está recuperado de problema físico e volta a ser opção, enquanto o zagueiro David Duarte treinou parcialmente com o grupo e tem chance de ser relacionado. Quem também fica à disposição é o defensor Marcos Victor, que retornou após curto período de empréstimo.