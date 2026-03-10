Acesse sua conta
Bahia pode ter retornos, mas Everton Ribeiro preocupa para o Ba-Vi pelo Brasileirão

Esquadrão encara o Leão nesta quarta-feira (11), às 20h, na Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de março de 2026 às 20:00

Elenco do Bahia treina em preparação
Elenco do Bahia treina em preparação Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O Bahia encerrou, na tarde desta terça-feira (10), a preparação para enfrentar o Vitória no clássico marcado para esta quarta-feira (11), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni comandou a última atividade no CT Evaristo de Macedo e ainda tem dúvidas importantes para definir a equipe, principalmente por conta da situação do meia Éverton Ribeiro.

A programação começou com uma reunião no auditório, onde a comissão técnica apresentou um vídeo com erros e acertos do Ba-Vi do último sábado (7), que terminou com o título baiano do Tricolor. Na sequência, o elenco foi ao campo 1 do centro de treinamento, onde realizou trabalhos técnicos e táticos, com foco em disputas e ajustes de posicionamento para o clássico.

Relembre os últimos 10 clássicos Ba-Vi pela Série A do Brasileirão

Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 22ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 3ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 33ª rodada Brasileirão 2018 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 4x1 Vitória - 14ª rodada Brasileirão 2018 por Felipe Oliveira
Bahia 2x1 Vitória - 30ª rodada Brasileirão 2017 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vitória 0x0 Bahia - 11ª rodada Brasileirão 2017 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vitória 2x1 Bahia - 23ª rodada Brasileirão 2014 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 4ª rodada Brasileirão 2014 por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 10
Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Para o Ba-Vi 507 da história, o Bahia pode ter retornos, mas também convive com problemas físicos. O principal deles envolve Éverton Ribeiro. O camisa 10 sentiu dores na coxa direita durante a final do Campeonato Baiano, realizou exames na segunda e permaneceu na academia na atividade desta terça. A presença do meia no clássico é considerada improvável, e Rodrigo Nestor aparece como principal opção para a vaga no meio-campo.

Por outro lado, Rogério Ceni pode contar com reforços. O meio-campista Michel Araujo está recuperado de problema físico e volta a ser opção, enquanto o zagueiro David Duarte treinou parcialmente com o grupo e tem chance de ser relacionado. Quem também fica à disposição é o defensor Marcos Victor, que retornou após curto período de empréstimo.

LEIA MAIS 

Bahia x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores de Bahia e Vitória projetam clássico pelo Brasileirão: ‘É sempre uma final’

Lembra deles? Relembre clubes que já brilharam no Baianão e desapareceram do futebol baiano

Vitória ganha reforços para enfrentar o Bahia e busca revanche no Ba-Vi pelo Brasileirão

Rodízio no Ba-Vi? Ceni indica mudanças no Bahia para clássico do Brasileirão

A lista de desfalques, porém, ainda é significativa. O zagueiro Kanu e o atacante Ruan Pablo seguem em tratamento de lesões, enquanto o lateral-direito Gilberto se recupera de uma apendicite. Já o volante Caio Alexandre está em fase de transição física e também não deve ser relacionado para o clássico.

Tags:

Bahia Vitória Ba-vi Campeonato Brasileiro

