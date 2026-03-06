Acesse sua conta
Bahia x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (7), às 17h, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de março de 2026 às 17:46

Bahia e Vitória se enfrentaram no Barradão
Bahia e Vitória no Barradão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Bahia e Vitória se entram neste sábado (7), às 17h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, para decidir quem ficará com o título do Campeonato Baiano de Futebol de 2026. O 506º Ba-Vi da história promete fortes emoções, com Tricolor de Aço contando com o apoio da torcida para buscar seu 52º título baiano, enquanto o Leão tenta superar o rival fora de casa para conquistar sua 31ª taça na competição. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia x Vitória ao vivo

A partida entre Bahia e Vitória terá transmissão ao vivo por TVE, TV Brasil, TV Bahêa e TV Vitória.

Bahia

Invicto na competição, o Bahia chega à decisão buscando levantar o 52º título estadual e conta com o apoio da torcida na Arena Fonte Nova. A equipe comandada por Rogério Ceni tem desfalques importantes para a partida: Kanu, Gilberto e Ruan Pablo estão fora. David Duarte e Michel Araújo são dúvidas e têm poucas chances de atuar. Em compensação, Caio Alexandre deve voltar a ficar à disposição.

Vitória

O Vitória chega para a final com alguns problemas no elenco. O técnico Jair Ventura não poderá contar com Dudu, que sofre com lesão na coluna, e com o volante Caíque, suspenso após expulsão na semifinal. Luan Cândido, Pedro Henrique, Rúben Ismael e Nathan Mendes seguem no departamento médico. Cacá, Diego Tarzia e Anderson Pato também não podem atuar por questões de inscrição no Baianão. A boa notícia é que Renzo López está recuperado e pode relacionado pela primeira vez na temporada. 

Prováveis escalações de Bahia x Vitória

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nico Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir (Kike Olivera), Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni

Vitória: Arcanjo; Mateus Silva, Camutanga, Edu, Edenilson e Ramon; Martínez, Baralhas, Matheuzinho e Erick (Aitor); Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

Ex-treinador do Vitória se junta a grupo de brasileiros e relata fuga do Irã

Jogadores de Bahia e Vitória antecipam clima do Ba-Vi antes de final: 'Decidido no detalhe'

Confira os desfalques do Vitória para a final do Campeonato Baiano contra o Bahia

Confira os desfalques do Bahia para a final do Campeonato Baiano contra o Vitória

Fonte Nova terá abertura antecipada dos portões e esquema especial de segurança para Ba-Vi

Ficha do Jogo

  • Jogo: Bahia x Vitória
  • Campeonato: Campeonato Baiano 2026
  • Rodada: Final
  • Data: Sábado, 7 de março de 2026
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA
  • Onde assistir: TVE, TV Brasil, TV Bahêa e TV Vitória

Arbitragem

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
  • Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira

Bahia Vitória Ba-vi Campeonato Baiano

